Вторая ракетка Украины Ястремская пробилась в четвертьфинал турнира в Тяньцзине (видео)
Украинская теннисистка Даяна Ястремская вышла в четвертьфинал турнира WTA International в китайском Тяньцзине (призовой фонд - 500 тысяч долларов).
В матче второго круга украинка, которая посеяна под третьим номером, обыграла представительницу Китая Пен Шуай.
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Матч продолжался 1 час 10 минут и завершился победой Ястремской со счетом 6:2, 6:4.
19-летняя украинка в пятый раз добралась до четвертьфинальной стадии в текущем сезоне.
"Это был не самый лучший мой теннис, но я старалась показать все, что в моих силах, хотя усталость немного сказывается", - отметила Ястремская после игры.
В 1/4 финала Ястремская встретится с россиянкой Вероникой Кудерметовой, которая занимает в рейтинге WTA 45-е место.
УНИАН ранее также сообщал о том, что украинка Катерина Козлова не смогла доиграть свой матч на турнире в Австрии.