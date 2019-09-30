Украинка Магучих с молодежным мировым рекордом завоевала серебро ЧМ по легкой атлетике (фото)

Сборная Украины пополнила медальную копилку первой наградой в Катаре.

Украинка Ярослава Магучих завоевала серебряную медаль в финале по прыжкам в высоту на чемпионате мира по легкой атлетике, который проходит в Дохе (Катар).

18-летняя спортсменка с третьей попытки взяла высоту 2 метра, с первой попытки - 2,02 метра, а затем с третьей попытки покорила 2,04 метра. Таким образом, Ярослава установила новый личный рекорд и дважды за выступление обновила мировой рекорд U-20.

У Магучих была возможность прыгнуть на 2,06 метра, но она отказалась от продолжения борьбы. Победу одержала россиянка Мария Ласицкене, выступающая под нейтральным флагом.

Еще одна украинка Юлия Левченко заняла четвертое место. Ей удалось с третьей попытки взять 2 метра, но высоту 2,02 метра покорить не удалось.

УНИАН ранее сообщал, что украинскому легкоатлету стало плохо после марафона на чемпионате мира.