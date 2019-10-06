Сборная Украины U-23 стала серебряным призером чемпионата мира по баскетболу 3х3 (видео)

Украинцы в финале уступили россиянам.

Сборная Украины U-23 по баскетболу 3х3 заняла второе место на чемпионате мира, который проходил в Китае.

Команда Тимура Арабаджи, в состав которой входили Евгений Балабан, Антон Мусиенко, Иван Ткаченко и Никита Руслов, с первого места вышла из группы с Италией, Бразилией, Катаром и Кыргызстаном.

В четвертьфинале украинцы встречались с Аргентиной и одержали победу со счетом 18:14. В полуфинале была разгромлена сборная Нидерландов - 19:9.

В финале украинцы встречались с командой России. Россияне пользовались преимуществом в физической силе и часто действовали грубо. К пятой минуте счет был равным - 8:8, однако затем несколько потерь позволили россиянам выйти вперед и оформить итоговую победу со счетом 20:11.

УНИАН ранее сообщал, что "Киев-Баскет" не сумел пробиться в групповой этап Лиги чемпионов ФИБА.