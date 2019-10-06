Украинка Ястремская уступила в финале теннисного турнира в Пекине в парном разряде
10:26, 06 октября 2019Другое
79 0
Украинская теннисистка играла в дуэте с латвийкой Еленой Остапенко.
Даяна Ястремская и Елена Остапенко / REUTERS
Украинская теннисистка Даяна Ястремская в паре с представительницей Латвии Еленой Остапенкой потерпела поражение в финале турнира в Пекине.
Дуэт Ястремской и Остапенко в решающем матче в напряженной борьбе уступил соперницам из США - Беттани Маттек-Сэндс и Софии Кенин. Итоговый счет - 3-6, 7-6(5), 7-10.
Для Ястремской это был первый финал в WTA-туре в парном разряде.
Также отметим, что Ястремская стала первой представительницей Украины, которая играла в финале турнира серии Premier Mandatory как в парном, так и в одиночном разрядах.
Как сообщал УНИАН, ранее в полуфинале дуэт Ястремской и Остапенко обыграл сестер Плишковых.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter