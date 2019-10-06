Украинка Ястремская уступила в финале теннисного турнира в Пекине в парном разряде

Украинская теннисистка играла в дуэте с латвийкой Еленой Остапенко.

Украинская теннисистка Даяна Ястремская в паре с представительницей Латвии Еленой Остапенкой потерпела поражение в финале турнира в Пекине.

Дуэт Ястремской и Остапенко в решающем матче в напряженной борьбе уступил соперницам из США - Беттани Маттек-Сэндс и Софии Кенин. Итоговый счет - 3-6, 7-6(5), 7-10.

Для Ястремской это был первый финал в WTA-туре в парном разряде.

Также отметим, что Ястремская стала первой представительницей Украины, которая играла в финале турнира серии Premier Mandatory как в парном, так и в одиночном разрядах.

Как сообщал УНИАН, ранее в полуфинале дуэт Ястремской и Остапенко обыграл сестер Плишковых.