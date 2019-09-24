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Иранская девушка дебютировала в ММА в хиджабе и проиграла за 19 секунд (видео)

19:59, 24 сентября 2019
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Самерех Киани проводила первый бой в ММА / фото: instagram.com/samereh_kiani_mma

Девушка-боец из Ирана Самерех Киани с сокрушительного поражения дебютировала в смешанных единоборствах. В клетку иранская спортсменка вышла в хиджабе.

В поединке против румынки Аны Марии Пал, в активе которой была одна победа и три поражения, Киани продержалась всего 19 секунд. 

Пал стоя провела удушающий прием, после которого Киани ненадолго потеряла сознание. Рефери был вынужден остановить бой.

УНИАН ранее также сообщал о том, что экс-чемпион UFC Конор Макгрегор извинился за то, что ударил пожилого посетителя паба.

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Теги: #смешанные единоборства