Иранская девушка дебютировала в ММА в хиджабе и проиграла за 19 секунд (видео)

Самерех Киани после удушающего приема соперницы потеряла сознание.

Девушка-боец из Ирана Самерех Киани с сокрушительного поражения дебютировала в смешанных единоборствах. В клетку иранская спортсменка вышла в хиджабе.

В поединке против румынки Аны Марии Пал, в активе которой была одна победа и три поражения, Киани продержалась всего 19 секунд.

Пал стоя провела удушающий прием, после которого Киани ненадолго потеряла сознание. Рефери был вынужден остановить бой.

Ana Maria Pal (Romania) vs. Kiani Samereh (Iran). That was actually kind of disturbing. #RXFpic.twitter.com/L9oRPBBBZn — caposa (@Grabaka_Hitman) 23 сентября 2019 г.

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