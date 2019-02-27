Украинские паралимпийцы завоевали 42 медали и выиграли ЧМ по зимним видам спорта

Украинцы завоювали девять золотых медалей.

Национальная паралимпийская сборная команда Украины по зимним видам спорта с 42-мя наградами (9 золотых, 16 серебряных и 17 бронзовых медалей) стала первой на чемпионате мира, который проходил в канадском городе Принц Джордж.

Заметим, что во все соревновательные дни, украинские паралимпийцы ни разу не уступили первого места ни одной из 17 стран-участниц, сообщает пресс-служба Национального комитета спорта инвалидов Украины

Вчера, в последний день соревнований, наши спортсмены завоевали в лыжных гонках (длинная дистанция) 4 медали, 2 серебряные и 2 бронзовые награды.

Серебряные медали завоевали: Тарас Радь (поражение опорно-двигательного аппарата, класс сидячие) и Оксана Шишкова (нарушение зрения) с гайдом Виталием Казаковым.

Бронзовые медали у Людмилы Ляшенко (поражение опорно-двигательного аппарата, класс стоячие) и Григория Вовчинського (поражение опорно-двигательного аппарата, класс стоячие).

В целом 13 из 19 спортсменов, которые представляли Украину на этом чемпионате мира, завоевали высокие награды, 7 из них – золотые.

Самое лучшее от команды Украины выступили: Людмила Ляшенко – в достижении 7 высоких наград, из которых 4 золотые медали (!) (в том числе 3 золотые медали по биатлону, 1 золота с лыжных гонок), 2 серебряные и 1 бронзовая медали по лыжным гонкам; Тарас Радь – в достижении 6 высоких наград, из которых 3 золотые медали по биатлону, 1 серебряная и 2 бронзовые медали по лыжным гонкам; Оксана Шишкова – в достижении 6 высоких наград-1 золотая, 2 серебряные и лыжных гонок, 3 бронзовые медали в биатлоне.