Испания разгромила Аргентину в финале чемпионата мира по баскетболу (видео)

Европейская команда завоевала титул.

В Китае состоялся финальный матч чемпионата мира по баскетболу, в котором встречались сборные Испании и Аргентины.

Испанцы подтвердили статус фаворита и сумели одержать очень уверенную победу со счетом 95:75.

Самым результативным в составе победителей стал Рики Рубио, набравший 20 очков. Именно он был признан лучшим игроком матча. У Аргентины 24 балла в актив записал Габриэль Дек.

Аргентина - Испания - 75:95 (14:23, 17:20, 16:23, 28:29)

Это вторая победа на мировом первенстве в истории сборной Испании. Впервые команда выиграла турнир в 2006 году, после чего дважды титул доставался сборной США.

Ранее в матче за третье место сборная Франции сумела победить Австралию - 67:59.

УНИАН ранее сообщал, что сборная Украины по баскетболу завоевала серебряные медали Универсиады.