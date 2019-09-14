Кубок Дэвиса: сборная Украины после первого дня играет вничью с Венгрией

Прошли первые два матча в рамках противостояния украинской и венгерской сборных.

Сборная Украины провела два первых матча против сборной Венгрии в рамках Первой группы Евро-Африканской зоны Кубка Дэвиса.

После первого игрового дня счет равный - 1:1.

В первой встрече украинец Сергей Стаховский в двух сетах переиграл Атиллу Балаша - 6:4, 6:3.

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Во втором матче Илья Марченко уступил лидеру венгерской сборной Мартону Фучовичу - 3:6, 2:6.

На 15 сентября запланированы как минимум две игры: в парном и одиночном разрядах. Если определить победителя не удастся, то судьбу противостояния решит встреча Ильи Марченко и Атиллы Балаша.

УНИАН ранее также сообщал о том, что Элина Свитолина покинула турнир в Китае.