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Свитолина уверенно разобралась с Винус Уильямс на US Open (видео)

23:25, 28 августа 2019
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Элина Свитолина / REUTERS

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Во втором раунде Свитолина, которая посеяна на турнире под №5, обыграла бывшую первую ракетку мира Винус Уильямс (№52 в рейтинге WTA).

Встреча завершилась победой Свитолиной в двух сетах - 6:4, 6:4.

Это была уже четвертая встреча теннисисток. Третью победу подряд праздновала украинка. Кроме того, Элина в пятый раз подряд вышла в третий круг US Open.

Видеообзор матча представил официальный YouTube-канал турнира.

В третьем раунде турнира Свитолина может встретиться с еще одной украинкой - второй ракеткой страны Даяны Ястремской, которую ждет поединок против шведки Ребекки Петерсон.

УНИАН ранее сообщал, что украинка Цуренко снялась с US Open из-за травмы.

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Теги: #теннис#Элина Свитолина#US Open