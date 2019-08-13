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Украинка Ястремская обыграла экс-первую ракетку мира на старте турнира в США (видео)

11:24, 13 августа 2019
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Даяна Ястремская / REUTERS

В матче первого круга Ястремская обыграла экс-первую ракетку мира Каролин Возняцки, которая на данный момент занимает в рейтинге WTA 19-ю строчку.

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Встреча завершилась победой украинской теннисиситки в двух сетах - 6:4, 6:4.

Во втором раунде Ястремскую ждет встреча с россиянкой Светланой Кузнецовой.

Видеообзор матча Ястремская - Возняцки был опубликован на официальном канале WTA в YouTube.

Как сообщал УНИАН, ранее на крупном турнире в Торонто Ястремская не смогла преодолеть третий раунд.

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Теги: #теннис#Даяна Ястремская