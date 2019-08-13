Украинка Ястремская обыграла экс-первую ракетку мира на старте турнира в США (видео)
11:24, 13 августа 2019Другое
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Даяна Ястремская преодолела первый круг на теннисном турнире в Цинциннатти.
Даяна Ястремская / REUTERS
Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская успешно стартовала на турнире WTA Premier 5 в американском Цинциннатти.
В матче первого круга Ястремская обыграла экс-первую ракетку мира Каролин Возняцки, которая на данный момент занимает в рейтинге WTA 19-ю строчку.
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Встреча завершилась победой украинской теннисиситки в двух сетах - 6:4, 6:4.
Во втором раунде Ястремскую ждет встреча с россиянкой Светланой Кузнецовой.
Видеообзор матча Ястремская - Возняцки был опубликован на официальном канале WTA в YouTube.
Как сообщал УНИАН, ранее на крупном турнире в Торонто Ястремская не смогла преодолеть третий раунд.
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