Украинка Ястремская обыграла экс-первую ракетку мира на старте турнира в США (видео)

Даяна Ястремская преодолела первый круг на теннисном турнире в Цинциннатти.

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская успешно стартовала на турнире WTA Premier 5 в американском Цинциннатти. В матче первого круга Ястремская обыграла экс-первую ракетку мира Каролин Возняцки, которая на данный момент занимает в рейтинге WTA 19-ю строчку. Читайте такжеУкраинка Ястремская повторила личный рекорд в рейтинге WTA Встреча завершилась победой украинской теннисиситки в двух сетах - 6:4, 6:4. Во втором раунде Ястремскую ждет встреча с россиянкой Светланой Кузнецовой. Видеообзор матча Ястремская - Возняцки был опубликован на официальном канале WTA в YouTube. Как сообщал УНИАН, ранее на крупном турнире в Торонто Ястремская не смогла преодолеть третий раунд.

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