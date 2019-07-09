"Поговорить и познакомиться": Беленюк и Верняев записали обращение к Зеленскому (видео)

Звезды украинского спорта предложили главе государства познакомиться ближе.

Борец греко-римского стиля Жан Беленюк и гимнаст Олег Верняев обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Олимпийские призеры и чемпионы мира пригласили президента на встречу с представителями украинского спорта для знакомства и обсуждения существующих проблем.

"Все спортсмены были бы очень рады, если бы вы, как наш президент, уделили нам свое время. Нам было бы очень приятно встретиться с вами, поговорить, познакомиться. Для нас это была бы хорошая поддержка в преддверии Олимпийских игр в Токио", - отметил Верняев.

Видео на своей странице в Instagram разместил Беленюк.

Ранее УНИАН сообщал, что сборная Украины завоевала на Европейских играх в Минске 51 медаль.