"Поговорить и познакомиться": Беленюк и Верняев записали обращение к Зеленскому (видео)
15:17, 09 июля 2019Другое
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Звезды украинского спорта предложили главе государства познакомиться ближе.
Беленюк и Верняев обратились к президенту вместе / фото: Instagram
Борец греко-римского стиля Жан Беленюк и гимнаст Олег Верняев обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому.
Олимпийские призеры и чемпионы мира пригласили президента на встречу с представителями украинского спорта для знакомства и обсуждения существующих проблем.
"Все спортсмены были бы очень рады, если бы вы, как наш президент, уделили нам свое время. Нам было бы очень приятно встретиться с вами, поговорить, познакомиться. Для нас это была бы хорошая поддержка в преддверии Олимпийских игр в Токио", - отметил Верняев.
Видео на своей странице в Instagram разместил Беленюк.
Ранее УНИАН сообщал, что сборная Украины завоевала на Европейских играх в Минске 51 медаль.
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