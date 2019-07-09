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"Поговорить и познакомиться": Беленюк и Верняев записали обращение к Зеленскому (видео)

15:17, 09 июля 2019
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Беленюк и Верняев обратились к президенту вместе / фото: Instagram

Олимпийские призеры и чемпионы мира пригласили президента на встречу с представителями украинского спорта для знакомства и обсуждения существующих проблем.

"Все спортсмены были бы очень рады, если бы вы, как наш президент, уделили нам свое время. Нам было бы очень приятно встретиться с вами, поговорить, познакомиться. Для нас это была бы хорошая поддержка в преддверии Олимпийских игр в Токио", - отметил Верняев.

Видео на своей странице в Instagram разместил Беленюк.

Ранее УНИАН сообщал, что сборная Украины завоевала на Европейских играх в Минске 51 медаль.

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Теги: #Олег Верняев#Владимир Зеленский#Жан Беленюк