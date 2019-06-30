Формула-1: пилот Ред Булл одержал яркую победу на Гран-при Австрии

Макс Ферстаппен вырвал победу в гонке за три круга до финиша.

Пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен стал победителем девятого этапа чемпионата Формулы-1 - Гран-при Австрии.

В борьбе за победу в гонке Ферстаппен обошел представителя "Феррари" Шарля Леклера, который стартовал с первой позиции. Третьим финишировал пилот "Мерседеса" Валттери Боттас.

На старте гонки Ферстаппен откатился на десятое место, но затем продемонстрировал невероятный темп и выполнил три обгона. За четырнадцать кругов до финиша Леклер опережал нидерландца на пять секунд, а за три круга до финиша Ферстаппен обогнал соперника, выдавив его за пределы трассы.

Для нидерландского гонщика эта победа стала первой в сезоне и шестой в карьере. В то же время Леклер упустил шанс одержать дебютную победу в Формуле-1.

Отметим также, что действующий чемпион мира Льюис Хэмилтон финишировал только пятым.

Гран-при Австрии. Топ-10

1. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") - 71 круг

2. Шарль Леклер ("Феррари") +2,724

3. Валттери Боттас ("Мерседес") +18,960

4. Себастьян Феттель ("Феррари") +19,610

5. Льюис Хэмилтон ("Мерседес") +22,805

6. Ландо Норрис ("Макларен") +1 круг

7. Пьер Гасли ("Ред Булл") +1 круг

8. Карлос Сайнс-младший ("Макларен") +1 круг

9. Кими Райкконен ("Альфа Ромео") +1 круг

10. Антонио Джовинацци ("Альфа Ромео") +1 круг

Лидерство в личном зачете сохраняет Хэмилтон, у которого в активе 197 очков. У Боттаса - 166 очков, а Ферстаппен поднялся на третье место (126), на 3 очка опережая Себастьяна Феттеля из "Феррари".

В Кубке Конструкторов у "Мерседеса" - 363 очка, у "Феррари" - 228 очков, у "Ред Булл" - 169.

Как сообщал УНИАН, победителем предыдущего этапа стал Хэмилтон.