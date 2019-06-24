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У женского тенниса появилась новая первая ракетка мира

11:19, 24 июня 2019
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Эшли Барти / REUTERS

Впервые на первой строчке оказалась австралийка Эшли Барти, которая накануне выиграла травяной турнир в Бирмингеме.

В финале Барти разобралась с немкой Юлией Гергес - 6:3, 7:5.

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23-летняя австралийка стала 27-й первой ракеткой мира в истории женского рейтинга и повторила достижение своей соотечественницы Ивонн Гулагонг-Коули.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина потеряла одну позицию и стала восьмым номером рейтинга. Среди украинок на прошлой неделе наибольшего прогресса добилась Ангелина Калинина, которая переместилась с 148-й на 135-ю строчку.

В топ-50 также остаются Леся Цуренко (33) и Даяна Ястремская (36).

Как сообщал УНИАН, ранее Эшли Барти стала чемпионкой Ролан Гаррос.

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Теги: #теннис#Элина Свитолина#рейтинг WTA