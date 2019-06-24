У женского тенниса появилась новая первая ракетка мира

Рейтинг возглавила австралийка Эшли Барти.

Женская теннисная ассоциация (WTA) представила обновленную версию мирового рейтинга.

Впервые на первой строчке оказалась австралийка Эшли Барти, которая накануне выиграла травяной турнир в Бирмингеме.

В финале Барти разобралась с немкой Юлией Гергес - 6:3, 7:5.

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23-летняя австралийка стала 27-й первой ракеткой мира в истории женского рейтинга и повторила достижение своей соотечественницы Ивонн Гулагонг-Коули.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина потеряла одну позицию и стала восьмым номером рейтинга. Среди украинок на прошлой неделе наибольшего прогресса добилась Ангелина Калинина, которая переместилась с 148-й на 135-ю строчку.

В топ-50 также остаются Леся Цуренко (33) и Даяна Ястремская (36).

Как сообщал УНИАН, ранее Эшли Барти стала чемпионкой Ролан Гаррос.