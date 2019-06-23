Две эстафеты - два золота: Украина добыла очередные победы на Европейских играх

Украинские легкоатлеты победили в двух дисциплинах.

Сборная Украины выиграла две золотые медали в легкой атлетике на Европейских играх в Минске.

Украинская команда в составе Евгения Гуцола, Ольги Ляховой, Алексея Позднякова и Яны Качур стала первой в комбинированной эстафете, которая состоит из четырех этапов - 200 м, 400 м, 600 м, 800 м.

Украинские легкоатлеты показали время 4.25,02 минуты. В тройку призеров вошли Испания и Дания.

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Еще одна команда в составе Даниила Даниленко, Татьяны Мельник, Алексея Позднякова и Анны Рыжиковой стала лучшей в смешанной эстафете 4х400.

Украинцы показали результат 3.17,31 минуты, опередив Португалию и Турцию.

Таким образом, Украина добыла уже 5 золотых медалей, 6 серебряных и 6 бронзовых, занимая третье место в медальном зачете соревнований.

Ранее УНИАН сообщал, где пройдут Европейские игры-2023.