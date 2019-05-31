На чемпионку UFC Андраде и ее подругу совершено вооруженное нападение в Бразилии

Девушки, состоящие друг с другом в браке, остались без автомобиля, но сами не пострадали.

Чемпионка UFC Джессика Андраде стала жертвой разбойного нападения. Утром 31 мая Андраде пребывала в городе Нитерой (штат Рио-де-Жанейро, Бразилия). Ее автомобиль был остановлен вооружёнными грабителями. Преступники заставили спортсменку и её вторую половину - Фернанду Гомес - покинуть авто и отдать им мобильные телефоны. После этого грабители скрылись на угнанном авто, сообщает MMA Fighting.

Обе девушки не пострадали, но пережили серьёзный испуг. Бразилия считается одной из самых опасных стран мира в плане криминогенной обстановки.

Следует отметить, что недавно Андраде опубликовала в социальной сети Instagram своё откровенное фото. Андраде является представительницей нетрадиционной сексуальной ориентации.