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На чемпионку UFC Андраде и ее подругу совершено вооруженное нападение в Бразилии

13:50, 31 мая 2019
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Джессика Андраде / MMA Fighting

Чемпионка UFC Джессика Андраде стала жертвой разбойного нападения. Утром 31 мая Андраде пребывала в городе Нитерой (штат Рио-де-Жанейро, Бразилия). Ее автомобиль был остановлен вооружёнными грабителями. Преступники заставили спортсменку и её вторую половину - Фернанду Гомес - покинуть авто и отдать им мобильные телефоны. После этого грабители скрылись на угнанном авто, сообщает MMA Fighting.

Обе девушки не пострадали, но пережили серьёзный испуг. Бразилия считается одной из самых опасных стран мира в плане криминогенной обстановки.

Следует отметить, что недавно Андраде опубликовала в социальной сети Instagram своё откровенное фото. Андраде является представительницей нетрадиционной сексуальной ориентации.

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Теги: #Бразилия#UFC