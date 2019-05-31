Украинцы Костевич и Омельчук завоевали серебро этапа Кубка мира в стрельбе из пневматического пистолета
08:26, 31 мая 2019Другое
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Украинские стрельцы Елена Костевич и Олег Омельчук попали в число призеров в соревнованиях смешанных дуэтов.
Олег Омельчук и Елена Костевич / 24tv.ua
Украинские стрелки Елена Костевич и Олег Омельчук завоевали «серебро» в соревнованиях смешанных команд в стрельбе из пневматического пистолета (дистанция 10 метров) на этапе Кубка мира в Мюнхене.
В финале турнира украинский дуэт уступил представителям Индии - 9:17. Бронзовую награду завоевала команда Китая.
Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Украины.
Напомним, ранее сообщалось, что женская сборная Украины заняла второе место на чемпионате Европы-2019 по стрельбе с 10 метров с травматического пистолета.
Как сообщал УНИАН, Елена Костевич была признана лучшей спортсменкой 2018 года на церемонии "Герои спортивного года".
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