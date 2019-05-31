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Украинцы Костевич и Омельчук завоевали серебро этапа Кубка мира в стрельбе из пневматического пистолета

08:26, 31 мая 2019
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Олег Омельчук и Елена Костевич / 24tv.ua

Украинские стрелки Елена Костевич и Олег Омельчук завоевали «серебро» в соревнованиях смешанных команд в стрельбе из пневматического пистолета (дистанция 10 метров) на этапе Кубка мира в Мюнхене.

В финале турнира украинский дуэт уступил представителям Индии - 9:17. Бронзовую награду завоевала команда Китая.

Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что женская сборная Украины заняла второе место на чемпионате Европы-2019 по стрельбе с 10 метров с травматического пистолета.

Как сообщал УНИАН, Елена Костевич была признана лучшей спортсменкой 2018 года на церемонии "Герои спортивного года".

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Теги: #пулевая стрельба