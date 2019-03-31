"Спортивный Оскар": Абраменко и Костевич признаны лучшими спортсменами Украины в 2018 году

В столице прошла торжественная церемония "Герои спортивного года".

В Киеве на НСК "Олимпийский" состоялась торжественная церемония "Герои спортивного года", организаторами которой выступают НОК Украины и минспорта. Традиционно "Спортивный Оскар" собрал в одном зале многих легенд спорта, нынешних и будущих звезд, сообщает УНИАН.

Лауреатов года определяют голосованием члены Украинской академии спорта, куда входят выдающиеся атлеты прошлого.

Лучшим спортсменом 2018 года был признан олимпийский чемпион Игр в Пхенчхане Александр Абраменко (фристайл).

Лучшей спортсменкой прошлого года стала чемпионка мира в стрельбе из пневматического пистолета (25 м) Елена Костевич.

В других номинациях победили:

Сенсация года - Алла Черкасова, чемпионка мира по борьбе.

Сильные духом (паралимпийские виды спорта) - Оксана Шишкова, обладательница 6-ти наград (2 золотые, 3 серебряные и 1 бронзовая) ХІІ зимних Паралимпийских игр по биатлону и лыжным гонкам среди спортсменов с нарушением зрения.

Вместе с олимпийцами (неолимпийские виды спорта) - Игорь Любченко, чемпион мира по тайскому боксу.

Команда года - Елена Костевич и Олег Омельчук, бронзовые призеры чемпионата мира и Европы, обладатели мирового рекорда (микст, пистолет 10 м).

Олимпийская надежда - Катерина Черний, двукратная чемпионка Юношеских олимпийских игр в фехтовании на шпагах.

Тренер года - Энвер Аблаев, главный тренер сборной Украины по фристайлу.

Выдающееся достижение - Дарья Белодед (чемпионка юношеского и взрослого чемпионатов мира по дзюдо), Элина Свитолина (победительница Итогового турнира WTA по теннису).

Спортивная слава Украины (легенды прошлого) - Раиса Курвякова (олимпийская чемпионка по баскетболу 1976 года) и Яков Железняк (олимпийский чемпион по пулевой стрельбе 1972 года).

Чествовали лауреатов ХІІІ Всеукраинской церемонии "Герои спортивного года-2018" президент Национального олимпийского комитета Украины Сергей Бубка, министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов, мэр Киева Виталий Кличко, звезды украинского театра, кино и шоу-бизнеса.