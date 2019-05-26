Формула-1: Хэмилтон выиграл четвертую гонку в сезоне

Гран-при Монако завершилось очередным триумфом "Мерседеса".

В Монако состоялся шестой этап чемпионата Формулы-1. Победителем Гран-при Монако стал пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон.

По итогам гонки британский гонщик на 2,6 секунды опередил представителя "Феррари" Себастьяна Феттеля. Третьим стал еще один гонщик "Мерседеса" Валттери Боттас.

Финишную линию вторым в гонке пересек пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен, однак он был оштрафован на на 5 секунд за небезопасный выезд с пит-стопа и опустился на четвертую строчку.

После этой гонки Хэмилтон, который одержал четвертую победу в сезоне, продолжает лидировать в личном зачете. У британца в активе 137 очков, у его партнера по "Мерседесу" Боттаса - 120 очков. У Феттеля - 82 очка, у Ферстаппена - 78.

В Кубке конструкторов у "Мерседеса 257 очков, у "Феррари" - 139, у "Ред Булл" - 110.

Формула-1. Гран-при Монако. Топ-10

1. Льюис Хэмилтон (Великобритания, "Мерседес") - 1:43.28,437

2. Себастьян Феттель (Германия, "Феррари") - отставание 2,602

3. Валттери Боттас (Финляндия, "Мерседес") - 3,162

4. Макс Ферстаппен (Голландия, "Ред Булл") - 5,537

5. Пьер Гасли (Франция, "Ред Булл") - 9,946

6. Карлос Сайнс (Испания, "Макларен") - 53,454

7. Даниил Квят (Россия, "Торо Россо") - 54,574

8. Александр Албон (Таиланд, "Торо Россо") - 55,200

9. Даниэл Риккьярдо (Австралия, "Рено") - 60,894

10. Ромен Грожан (Франция, "Хаас") - 61,034

Как сообщал УНИАН, Хэмилтон выиграл и предыдущий этап - Гран-при Испании.