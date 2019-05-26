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Формула-1: Хэмилтон выиграл четвертую гонку в сезоне

20:23, 26 мая 2019
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Льюис Хэмилтон / REUTERS

По итогам гонки британский гонщик на 2,6 секунды опередил представителя "Феррари" Себастьяна Феттеля. Третьим стал еще один гонщик "Мерседеса" Валттери Боттас.

Финишную линию вторым в гонке пересек пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен, однак он был оштрафован на на 5 секунд за небезопасный выезд с пит-стопа и опустился на четвертую строчку.

После этой гонки Хэмилтон, который одержал четвертую победу в сезоне, продолжает лидировать в личном зачете. У британца в активе 137 очков, у его партнера по "Мерседесу" Боттаса - 120 очков. У Феттеля - 82 очка, у Ферстаппена - 78.

В Кубке конструкторов у "Мерседеса 257 очков, у "Феррари" - 139, у "Ред Булл" - 110.

Формула-1. Гран-при Монако. Топ-10

1. Льюис Хэмилтон (Великобритания, "Мерседес") - 1:43.28,437

2. Себастьян Феттель (Германия, "Феррари") - отставание 2,602

3. Валттери Боттас (Финляндия, "Мерседес") - 3,162

4. Макс Ферстаппен (Голландия, "Ред Булл") - 5,537

5. Пьер Гасли (Франция, "Ред Булл") - 9,946

6. Карлос Сайнс (Испания, "Макларен") - 53,454

7. Даниил Квят (Россия, "Торо Россо") - 54,574

8. Александр Албон (Таиланд, "Торо Россо") - 55,200

9. Даниэл Риккьярдо (Австралия, "Рено") - 60,894

10. Ромен Грожан (Франция, "Хаас") - 61,034

Как сообщал УНИАН, Хэмилтон выиграл и предыдущий этап - Гран-при Испании.

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Теги: #Формула-1#Мерседес#Льюис Хэмилтон