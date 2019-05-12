Хэмилтон выиграл Гран-при Испании и вышел в лидеры общего зачета Формулы-1

В Кубке конструкторов "Мерседес" вне конкуренции.

Британcкий пилот Льюис Хэмилтон выиграл гонку этапа Формулы-1 Гран-при Испании, а его партнер по команде "Мерседес" Валттери Боттас финишировал вторым. Макс Ферстаппен из команды "Ред Булл" занял третье место.

На старте гонки Хэмилтон сумел пройти Боттаса, стартовавшего с поул-позишн. Феттель же пропустил Ферстаппена и вскоре вынужден был уступить позицию напарнику по "Феррари" Шарлю Леклеру, сообщает сайт чемпионата.

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После волны первых пит-стопов Феттель начал приближаться к Леклеру и обошел напарника, но через несколько кругов внезапно еще раз заехал в боксы, потеряв выигранные позиции.

На 46-м круге на трассе появилась машина безопасности из-за столкновения Стролла и Норриса. После рестарта позиции лидеров не изменились. Хэмилтон удержал победу, а пилоты "Феррари" оказались на 4-м и 5-м местах.

Хэмилтон вернул себе лидерство в общем зачёте, теперь у него 112 баллов. Его напарник по команде Валттери Боттас отстаёт от него на 7 очков. Тройку лучших замыкает Макс Ферстаппен, отстающий от лидера уже на 46 баллов.

В Кубке конструкторов "Мерседес" находится вне конкуренции - 217 очков против 121 у "Феррари" и 87-ти "Ред Булла".