ЧМ-2019 по хоккею: Канада победила США, Россия обыграла Швецию в последний день группового этапа
На чемпионате мира по хоккею, который проходит в Словакии, завершилась групповая стадия.
В последний день группового этапа в центральных матчах Канада обыграла США, а Россия - Швецию.
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Группа А
Финляндия - Германия - 2:4 (1:1, 1:1, 0:2)
Словакия - Дания - 2:1 Б (0:0, 1:0, 0:1, 0:0, 1:0)
Канада - США - 3:0 (2:0, 1:0, 0:0)
Итоговое положение команд: Канада - 18 очков, Финляндия - 16, Германия - 15, США - 14, Словакия - 11, Дания - 6, Великобритания - 2, Франция - 2.
Группа В
Норвегия - Латвия - 1:4 (1:0, 0:1, 0:3)
Чехия - Швейцария - 5:4 (1:1, 3:1, 1:2)
Швеция - Россия - 4:7 (1:0, 0:6, 3:1)
Итоговое положение команд: Россия - 21 очко, Чехия - 18, Швеция - 15, Швейцария - 12, Латвия - 9, Норвегия - 6, Италия - 2, Австрия - 1
Четвертьфинальные пары:
Канада - Швейцария
Россия - США
Финляндия - Швеция
Чехия - Германия
Четвертьфинальные матчи пройдут 23 мая.
УНИАН ранее также сообщал о том, что сборные Франции и Австрии вылетели из элитного дивизиона чемпионата мира.