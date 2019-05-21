ЧМ-2019 по хоккею: Канада победила США, Россия обыграла Швецию в последний день группового этапа

На мировом первенстве завершился групповой этап и определились все четвертьфинальные пары.

На чемпионате мира по хоккею, который проходит в Словакии, завершилась групповая стадия.

В последний день группового этапа в центральных матчах Канада обыграла США, а Россия - Швецию.

Читайте такжеБританские хоккеисты спели оскорбительную песню в свой адрес после важной победы (видео)

Группа А

Финляндия - Германия - 2:4 (1:1, 1:1, 0:2)

Словакия - Дания - 2:1 Б (0:0, 1:0, 0:1, 0:0, 1:0)

Канада - США - 3:0 (2:0, 1:0, 0:0)

Итоговое положение команд: Канада - 18 очков, Финляндия - 16, Германия - 15, США - 14, Словакия - 11, Дания - 6, Великобритания - 2, Франция - 2.

Группа В

Норвегия - Латвия - 1:4 (1:0, 0:1, 0:3)

Чехия - Швейцария - 5:4 (1:1, 3:1, 1:2)

Швеция - Россия - 4:7 (1:0, 0:6, 3:1)

Итоговое положение команд: Россия - 21 очко, Чехия - 18, Швеция - 15, Швейцария - 12, Латвия - 9, Норвегия - 6, Италия - 2, Австрия - 1

Четвертьфинальные пары:

Канада - Швейцария

Россия - США

Финляндия - Швеция

Чехия - Германия

Четвертьфинальные матчи пройдут 23 мая.

УНИАН ранее также сообщал о том, что сборные Франции и Австрии вылетели из элитного дивизиона чемпионата мира.