Без главного лидера: в списке игроков женской сборной Украины по баскетболу не оказалось Ягуповой

Тренерский штаб женской национальной команды во главе с Гораном Бошковичем огласил расширенный состав для подготовки к финальной части Евробаскета-2019.

Тренерский штаб женской сборной Украины по баскетболу во главе с Гораном Бошковичем назвал расширенный состав для подготовки к финальной части Евробаскета-2019, сообщает пресс-служба Федерации баскетбола Украины.

В заявке отсутствует лидер и капитан национальной команды Алина Ягупова.

Расширенная заявка сборной Украины на Евробаскет-2019:

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Елена Самбурская («Познань», Польша), Вероника Любинец («Киев-Баскет»), Катерина Римаренко («Люблин», Польша), Валерия Бережинская, Олеся Малашенко («Кастор Брейн», Бельгия), Виктория Кондусь («Киев-Баскет»), Вита Горобец («Намюр», Бельгия), Мириам Уро-Ниле («Франковск-ПНУ»), Ольга Дубровина, ДеАндра Мосс («Тарб», Франция), Ольга Яцковец («Ружомберок», Словакия), Анна Ольховик («Киев-Баскет»), Арина Белоцерковская («Островия», Польша), Таисия Удоденко («Вроцлав», Польша), Ольга Мазниченко («Монтбрисон», Франция), Ксения Фастова («Динамо»), Ксения Пянтак («Динамо»), Наталия Цюбик («Динамо»), Мария Ковтун («Львов»).

Чемпионат Европы-2019 пройдет с 27 июня по 7 июля. Соперниками сборной Украины по групповому раунду станут Испания, Великобритания и Латвия.

Напомним, в конце февраля Алина Ягупова подписала контракт с клубом женской НБА "Лос-Анжелес Спаркс". При этом данное обстоятельство не должно было помещать ей сыграть на Евробаскете.

Отметим, что Алина Ягупова стала самым результативным игроком на предыдущем Евробаскете-2017, а также была признана лучшим игроком квалификации Евробаскета-2019.