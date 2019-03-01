Лидер сборной Украины Ягупова: выступления в НБА не повлияют на участие в Евробаскете

Алина Ягупова дала комментарий относительно выступлений за сборную Украины на Евробаскете-2019

Выступления за Лос-Анжелес Спаркс не должны препятствовать участию лидера сборной Украины Алине Ягуповій в национальной команде на Евробаскете-2019.

Об этом сообщает официальный сайт Федерации баскетбола Украины.

«Лос-Анжелес Спаркс соглашается отпустить меня на официальные матчи в составе сборной Украины, поэтому препятствий тому что бы я сыграла на Евробаскете нет, этот момент мы с клубом проговорили. Как и раньше я буду выступать в национальной команде, ведь мое желание выступать в сборной остается неизменным,» - так прокомментировала ситуацию сама Алина Ягупова, которая недавно подписала контракт с Лос-Анжелес Спаркс и стала первой украинкой в WNBA.

Напомним, что женский Евробаскет – 2019 состоится в разгаре регулярного сезона WNBA с 27 июня по 7 июля.

Сборная Украины попала в группу с национальными командами Испании, Латвии и Великобритании.