НБА: Филадельфия на домашней арене обыграла Торонто и повела в серии плей-офф (видео)

Лидер "Филадельфии" Джоэл Эмбиид оформил дабл-дабл.

Состоялся один поединок второго раунда плей-офф НБА, в котором "Филадельфия" добыла победу над "Торонто" в домашних стенах со счетом 116:95. Таким образом, "Филадельфия" вышла вперед в четвертьфинальной серии - 2:1, сообщает официальный сайт ассоциации. «Филадельфия» – «Торонто» 116:95 (32:29, 32:24, 25:28, 27:14), серия: 2-1 «Филадельфия»: Эмбиид (33 + 10 подборов + 5 блокшотов), Батлер (22 + 9 подборов + 9 передач), Редик (15), Харрис (13 + 8 подборов), Симмонс (10 + 7 подборов + 7 передач) - старт; Болден (0), Скотт (5), Эннис (10), Симмонс (0), Джонсон (4), Монро (4), Марьянович (0), МакКоннелл (0) «Торонто»: Леонард (33 - 5 потерь), Сиакам (20), Грин (13), Газоль (7), Лоури (7) - старт; Морленд (0), Миллер (0), Пауэлл (6), Ибака (4), ВанВлит (1), Маккоу (0), Микс (4)

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