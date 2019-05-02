Баскетболистки Динамо обыграли Киев-Баскет и вплотную приблизились к золоту Суперлиги

Счет в серии, которая длится до трех побед, стал 2-0.

Столичная баскетбольная команда "Динамо-НПУ" удвоила преимущество в финальной серии плей-офф женской Суперлиги против землячек из "Киев-Баскета". Во втором поединке динамовки одолели соперниц со счетом 82:63.

Об этом сообщает официальный сайт ФБУ.

Баскетболистки Владимира Рыжова с первых секунд захватили инициативу и не отпускали ее до финальной сирены. К большому перерыву "Динамо" подошло, имея 10 очков преимущества. Еще более существенным отрыв стал после третьей 10-минутки. В ней обладатели Кубка Украины увеличили разницу еще на 13 очков, фактически решив судьбу матча.

Сразу четыре игрока из состава победителей набрали 10 и более очков: Кийс (25 + 7 подборов), Морриссет (22+9), Пьянтак (12+10), Карева (11).

В "Киев-Баскета" только Спитковская набрала 10 очков.

Третий поединок финала соперники сыграют 5 мая в столичном СК "Меридиан". В случае победы "Динамо" завоюет титул чемпиона Украины.

Суперлига. Женщины

Плей-офф. Финал. Матч №2

Динамо-НПУ (Киев) – Киев-Баскет– 82:63 (18:10, 15:13, 31:18, 18:22)

Серия - 2:0