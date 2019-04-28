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С семьей, в вышиванках и в Испании: как Усик, Степаненко и другие звезды украинского спорта отмечали Пасху (фото)

21:10, 28 апреля 2019
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Александр Усик с супругой Екатериной / фото: instagram.com/usykaa

Праздничными фотографиями спортсмены поделились в Instagram.

Чемпион мира Александр Усик добавил фото с супругой Екатериной и собакой. "Христос Воскресе, православные, со светлым праздником Пасхи. Мир всем", - подписал снимок боксер.

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Футболист "Шахтера" Тарас Степаненко пожелал всем "божьего благословения" и разместил в Instagram фото со своей семьей у храма. 

Боксер Денис Беринчик святить куличи ходил с мамой, а экс-игрок сборной Украины Александр Алиев - с детьми.

Борец Жан Беленюк сфотографировался за праздничным столом.

"Когда в институте, на уроке культурологии, узнал что собственно символизирует пасхальный кулич и яйца, очень удивился. Как-то до этого даже не задумывался о значении этих неизменных пасхальных атрибутов. Всех православных христиан со светлым праздником Пасхи!", - подписал фото Беленюк.

Теннисистка Леся Цуренко Пасху встретила в Испании. Разместив фото возле знаменитого храма Святого Семейства в Барселоне, Цуренко написала: "Счастливой Пасхи всем, кто празднует сегодня".

Биатлонист Дмитрий Пидручный в Instagram разместил фото с близкими - все они надели вышиванки.

Христос Воскрес!

Публикация от Dmytro Pidruchnyi (@dmytro.pidruchnyi)

Ранее УНИАН также сообщал о том, как Александр Усик отреагировал на поражение Петра Порошенко во втором туре выборов.

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Теги: #Пасха#Леся Цуренко#Денис Беринчик#Александр Усик#Александр Алиев#Жан Беленюк#Дмитрий Пидручный#Тарас Степаненко