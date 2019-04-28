С семьей, в вышиванках и в Испании: как Усик, Степаненко и другие звезды украинского спорта отмечали Пасху (фото)
Известные украинские спортсмены показали, как 28 апреля святили куличи и яйца, отмечали Пасху, а также поздравили всех с праздником.
Праздничными фотографиями спортсмены поделились в Instagram.
Чемпион мира Александр Усик добавил фото с супругой Екатериной и собакой. "Христос Воскресе, православные, со светлым праздником Пасхи. Мир всем", - подписал снимок боксер.
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Футболист "Шахтера" Тарас Степаненко пожелал всем "божьего благословения" и разместил в Instagram фото со своей семьей у храма.
Боксер Денис Беринчик святить куличи ходил с мамой, а экс-игрок сборной Украины Александр Алиев - с детьми.
Борец Жан Беленюк сфотографировался за праздничным столом.
"Когда в институте, на уроке культурологии, узнал что собственно символизирует пасхальный кулич и яйца, очень удивился. Как-то до этого даже не задумывался о значении этих неизменных пасхальных атрибутов. Всех православных христиан со светлым праздником Пасхи!", - подписал фото Беленюк.
Теннисистка Леся Цуренко Пасху встретила в Испании. Разместив фото возле знаменитого храма Святого Семейства в Барселоне, Цуренко написала: "Счастливой Пасхи всем, кто празднует сегодня".
Биатлонист Дмитрий Пидручный в Instagram разместил фото с близкими - все они надели вышиванки.
Когда в институте, на уроке культурологии, узнал что собственно символизирует пасхальный кулич и яйца, очень удивился)) как-то до этого даже не задумывался о значении этих неизменных пасхальных атрибутов:) Всех православных христиан со светлым праздником Пасхи! 🙏🏾
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