"Простить и посадить": Усик отреагировал на поражение Порошенко во втором туре выборов (видео)
20:06, 22 апреля 2019Бокс
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Украинский чемпион остался доволен результатом волеизъявления народа Украины.
Александр Усик / УНИАН
Чемпион мира по боксу по версиям WBC, WBO и IBF в тяжёлом весе Александр Усик во время прямого эфира в своём Instagram поделился мнением о результате второго тура выборов президента Украины.
Будущий дебютант супертяжелого дивизиона явно остался доволен результатом волеизъявления народа.
Как сообщал УНИАН, накануне второго тура выборов Усик обратился к украинцам и призвал их перестать смотреть "бред".
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