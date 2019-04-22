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"Простить и посадить": Усик отреагировал на поражение Порошенко во втором туре выборов (видео)

20:06, 22 апреля 2019
Бокс
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Александр Усик / УНИАН

Чемпион мира по боксу по версиям WBC, WBO и IBF в тяжёлом весе Александр Усик во время прямого эфира в своём Instagram поделился мнением о результате второго тура выборов президента Украины.

Будущий дебютант супертяжелого дивизиона явно остался доволен результатом волеизъявления народа.

Как сообщал УНИАН, накануне второго тура выборов Усик обратился к украинцам и призвал их перестать смотреть "бред".

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Теги: #второй тур президентских выборов#Александр Усик