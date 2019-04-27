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Кубок Стэнли: Сан-Хосе и Каролина добыли первые победы во втором раунде (видео)

10:04, 27 апреля 2019
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Сан-Хосе - Колорадо / REUTERS

НХЛ. Плей-офф. Второй раунд

"Сан-Хосе" - "Колорадо" - 5:2 (1:1, 3:1, 1:0)

Шайбы: 0:1 Бурк (Макар, Джост), 2.10, 1:1 Нюквист (Бернс, Кутюр), 14.44, 1:2 Уилсон (Рантанен, Маккиннон), 23.56, ГБ, 2:2 Торнтон (Соренсен), 30.05, 3:2 Лабанк (Бернс), 36.02, 4:2 Бернс (Соренсен, Торнтон), 39.00, 5:2 Мейер (Бернс), 59.31, ПВ

Вратари: Джонс – Грубауэр

Счет в серии 1:0

"Айлендерс" - "Каролина" - 0:1 ОТ (0:0, 0:0, 0:0, 0:1)

Шайба: 0:1 Стаал (Нидеррайтер, Песке), 64:04

Вратари: Ленер – Мразек

Счет в  серии 0:1

УНИАН также сообщал о том, что ранее первые победы во втором раунде одержали "Бостон" и "Сент-Луис".

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Теги: #НХЛ#Кубок Стэнли