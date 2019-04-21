Кубок Стэнли: Сент-Луис выбил Виннипег, Вашингтон разгромил Каролину и вышел вперед в серии (видео)

"Даллас" вышел вперед в серии с "Нэшвиллом".

В ночь на воскресенье состоялись очередные матчи Кубка Стэнли - плей-офф Национальной хоккейной лиги. "Даллас" в гостях обыграл "Нэшвилл" и повел в серии - 3:2. "Вашингтон" прошелся по "Каролине" со счетом 6:0 и также максимально приблизился к победе в серии. "Сен-Луис" вышел во второй раунд плей-офф после победы над "Виннипегом".

Нэшвилл – Даллас – 3:5 (1:1, 1:3, 1:1)

Шайбы: 1:0 – 6 Грималди (Эллис, Йоси), 1:1 – 13 Дикинсон (Полак, Хинтц), 1:2 – 20 Радулов (Бенн, Сегин), 1:3 – 27 Радулов (Бенн), 2:3 – 29 Джохансен (Йоси, Форсберг), 2:4 – 35 Сегин (Бенн), 2:5 – 41 Дикинсон (), 3:5 – 42 Террис (Гранлунд).

Счет в серии - 2-3

Сент-Луис – Виннипег – 3:2 (1:0, 1:0, 1:2)

Шайбы: 1:0 – 1 Шварц (Шенн), 2:0 – 32 Шварц (Данн, Бозак), 3:0 – 43 Шварц (Пьетранжело, О′Райлли), 3:1 – 52 Бафлин (Копп, Хэйс), 3:2 – 59 Литтл (Бафлин, Перро).

Счет в серии - 4-2

Вашингтон – Каролина – 6:0 (1:0, 2:0, 3:0)

Шайбы: 1:0 – 7 Бэкстрем (Уилсон, Карлсон), 2:0 – 34 Бэкстрем (Овечкин), 3:0 – 36 Коннолли ( Бэкстрем, Овечкин), 4:0 – 41 Уилсон (Кузнецов, Карлсон), 5:0 – 48 Дауд (), 6:0 – 50 Овечкин ( Бэкстрем, Кузнецов).

Счет в серии - 3-2