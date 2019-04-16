"Попросил подраться": Овечкин жестко нокаутировал юного хоккеиста (видео)

Российский хоккеист Александр Овечкин нокаутировал своего соотечественника во время матча.

Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталс" Александр Овечкин нокаутировал своего соотечественника Андрея Свечникова из "Каролины Харрикейнс" во время матча первого раунда плей-офф НХЛ.

Россияне устроили драку в первом периоде матча. Противостояние продлилось недолго - Овечкин быстро отправил соперника в нокаут. После этого Свечников остался лежать на льду.

По итогам драки оба хоккеиста были удалены на пять минут.

Читайте такжеВашингтон одолел Каролину, Калгари выиграл у Колорадо в Кубке Стэнли

После матча Овечкин рассказал, что инициатором драки был 19-летний Свечников.

"Он попросил меня подраться, я ответил: "Вперед"", - приводит слова форварда "Кэпиталс" RMNB.

"Надеюсь, с ним все в порядке. Я не самый большой боец, но и он тоже", - добавил Овечкин.

Отметим, что для Овечкина эта драка стала четвертой в карьере.

Как сообщал УНИАН, в третьем матче серии "Вашингтон" проиграл "Каролине" с разгромным счетом.