Кубок Стэнли: Каролина разгромила Вашингтон, Колорадо повел в серии с Калгари (видео)

За океаном состоялось четыре матча плей-офф Национальной хоккейной лиги.

В рамках Кубка Стэнли в ночь с 15 на 16 апреля по Киеву состоялись очередные матчи. "Каролина" разгромила "Вашингтон" и сократила счет в серии, "Торонто", "Колорадо" и "Нэшвилл" одержали победы и повели в сериях со счетом 2:1.

НХЛ. Плей-офф. Первый раунд

"Каролина" - "Вашингтон" - 5:0 (1:0, 2:0, 2:0)

Шайбы: 1:0 Фегеле (Фолк, Макгинн) 09:43, 2:0 Фегеле (Ахо, Терявяйнен) 26:09, 3:0 Хэмилтон (Стаал, Славин) 31:40 ГБ, 4:0 Хэмилтон (Славин, Фёгеле) 49:47 ГБ, 5:0 Макгинн (Стаал, Мартинук) 55:35

Вратари: Мразек - Холтби

Счет в серии - 1:2

"Торонто" - "Бостон" - 3:2 (0:0, 3:2, 0:0)

Шайбы: 1:0 Мур (Райлли, Эннис) 22:38, 1:1 Крейчи (Дебраск, Кульман) 23:30, 2:1 Мэттьюс (Юнссон, Марнер) 30:12 ГБ, 3:1 Юнссон (Таварес, Мэттьюс) 37:12 ГБ, 3:2 Койл (Хайнен, Грызлик) 39:22 ГБ

Вратари: Андерсен - Раск

Счет в серии - 2:1

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"Даллас" - "Нэшвилл" - 2:3 (0:0, 1:2, 1:1)

Шайбы: 0:1 Гримальди (Суббэн, Саломяки) 23:29, 0:2 Форсберг (Бонино) 34:35, 1:2 Цуккарелло (Клингберг) 37:11, 2:2 Сегин (Бенн, А. Радулов) 48:16, 2:3 Гранлунд (Фаббро, Туррис) 51:41

Вратари: Бишоп - Ринне

Счет в серии - 1:2

"Колорадо" - "Калгари" - 6:2 (3:0, 2:1, 1:1)

Шайбы: 1:0 Маккиннон (Бэрри, Комфер) 08:26 ГБ, 2:0 Маккиннон (Рантанен, Ландеског) 13:34 ГБ, 3:0 Макар (Маккиннон, Керфут) 16:02, 4:0 Ньето (Коул, Джонсон) 27:51 ГМ, 4:1 Беннетт (Андерссон) 28:34 ГБ, 5:1 Рантанен (Уилсон) 32:58, 6:1 Джонсон (Коул) 40:54, 6:2 Броди (Хэнифин, Монахан) 41:09

Вратари: Грубауэр - Смит

Счет в серии - 2:1

Как сообщал УНИАН, ранее "Вегас" повел в серии с "Сан-Хосе".