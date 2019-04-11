20 очков украинца Леня не помогли Атланте победить Индиану в последний день регулярного турнира НБА

«Детройт» Святослава Михайлюка обыграл «Нью-Йорк» и обеспечил себе выход в плей-офф.

Состоялись матчи заключительного игрового дня регулярного чемпионата НБА. «Детройт» украинца Святослава Михайлюка обыграл «Нью-Йорк» и обеспечил себе выход в плей-офф, сам украинский защитник при этом участия в игре не принимал.

Украинский центровой "Атланты" Алексей Лень принял активное участие в игре своей команды против "Индианы". Лень набрал 20 очков, однако его команда уступила с минимальным счетом - 134:135, сообщает официальный сайт турнира.

«Атланта Хоукс» – «Индиана Пэйсерс» 134:135 (28:35, 41:38, 34:36, 31:26)

«Атланта Хоукс»: Принс - 23, Янг - 23, Коллинс - 20, Лень - 20, Хаертер - 17, Бембри - 11, Андерсон - 7, Бэйзмор - 7, Дэвис - 2, Хамфрис - 2, Адамс - 1, Картер - 1

«Индиана Пэйсерс»: Лиф - 28, Эванс - 27, Самнер - 22, Холидей - 13, Макдермотт - 13, Джонсон - 7, Рид - 7, Коллисон - 6, Джозеф - 6, О'Куинн - 6, Сабонис, Янг, Богданович

«Бруклин Нетс» – «Майами Хит» 113:94 (32:23, 31:24, 29:24, 21:23)

«Бруклин Нетс»: Расселл - 21, Напьер - 20, Куруч - 15, Грэм - 11, ЛеВерт - 10, Холлис-Джефферсон - 10, Динуайдди - 8, Дэвис - 6, Пинсон - 4, Уильямс - 4, Муса - 3, Аллен - 1, Дадли

«Майами Хит»: Уэйд - 25, Робинсон - 15, Джонс - 13, Хаслем - 12, Адебайо - 10, Олиник - 9, Уинслоу - 8, Матен - 2, Горан Драгич, Уэйтерс, Джонсон, Уайтсайд, Андерсон

«Шарлотт Хорнетс» – «Орландо Мэджик» 114:122 (25:30, 33:32, 30:35, 26:25)

«Шарлотт Хорнетс»: Уокер - 43, Лэмб - 22, Бриджес - 18, Бэйкон - 12, Камински - 9, Бийомбо - 6, Монк - 2, Грэм - 2, Батюм, Мэк, Паркер, Кидд-Гилкрист, Эрнангомес

«Орландо Мэджик»: Росс - 35, Гордон - 27, Огастин - 18, Фурнье - 14, Картер-Уильямс - 8, Ивунду - 7, Джефферсон - 6, Берч - 5, Мартин - 2, Каупейн, Вучевич, Грант, Фразьер

«Нью-Йорк Никс» – «Детройт Пистонс» 89:115 (22:36, 19:29, 18:27, 30:23)

«Нью-Йорк Никс»: Дженкинс - 16, Аллен - 13, Элленсон - 12, Хикс - 11, Робинсон - 11, Нокс - 9, Корнет - 6, Гарретт - 6, Дотсон - 5, Смит, Джордан, Хезонья, Томас

«Детройт Пистонс»: Кеннард - 27, Джексон - 21, Драммонд - 20, Эллингтон - 12, Робинсон - 9, Галлоуэй - 8, Браун - 6, Пачулия - 6, Мейкер - 2, Смит - 2, Лойер - 2, Томас, Кальдерон

«Филадельфия Сиксерс» – «Чикаго Буллз» 125:109 (32:20, 30:22, 35:22, 28:45)

«Филадельфия Сиксерс»: Симмонс - 20, Макконнел - 18, Марьянович - 18, Смит - 17, Монро - 14, Джонсон - 12, Милтон - 9, Коркмаз - 8, Скотт - 7, Хайсмит - 2, Болден

«Чикаго Буллз»: Лемон-мл. - 20, Луваву-Кабарро - 14, Арчидиаконоу - 14, Селден - 12, Сэмпсон - 12, Лопес - 12, Харрисон - 11, Блэкени - 7, Алкинс - 5, Фелисио - 2, Хатчинсон

«Мемфис Гриззлиз» – «Голден Стэйт Уорриорз» 132:117 (45:41, 41:27, 28:22, 18:27)

«Мемфис Гриззлиз»: Картер - 32, Холидэй - 22, Кабокло - 21, Дорси - 18, Райт - 13, Уошберн - 8, Зеллер - 8, Рэбб - 6, Ватанабэ - 4, Конли, Парсонс, Ноа

«Голден Стэйт Уорриорз»: Дюрант - 21, Томпсон - 19, Белл - 15, Дерриксон - 13, Ли - 10, Кук - 10, Эванс - 8, Луни - 6, Йеребко - 6, Игуодала - 5, Маккинни - 4, Богут

«Милуоки Бакс» – «Оклахома-Сити Тандер» 116:127 (31:29, 27:39, 31:30, 27:29)

«Милуоки Бакс»: Фрейзер - 29, Миддлтон - 21, Колсон - 21, Уилсон - 18, Коннотон - 12, Браун - 7, Хилл - 4, Ильясова - 4, Бледсо, Лопес, Снелл, Адетокунбо

«Оклахома-Сити Тандер»: Шредер - 32, Грант - 28, Уэстбрук - 15, Фелтон - 12, Моррис - 12, Надер - 11, Фергюсон - 11, Адамс - 4, Ноэль - 2, Диалло, Эванс, Бертон, Паттерсон

«Сан-Антонио Сперс» – «Даллас Маверикс» 105:94 (30:16, 27:21, 23:28, 25:29)

«Сан-Антонио Сперс»: Олдридж - 34, Дерозан - 19, Уайт - 14, Форбс - 10, Дав. Бертанс - 9, Гэй - 7, Миллз - 4, Пелтль - 4, Белинелли - 2, Мотеюнас - 2, Уокер, Пондекстер, Ойбанкс

«Даллас Маверикс»: Новицки - 20, Ли - 14, Джексон - 14, Харрис - 12, Брансон - 11, Пауэлл - 7, Берк - 6, Финни-Смит - 5, Брокхофф - 3, Межри - 2, Макон, Адетокунбо, Дончич

«Денвер Наггетс» – «Миннесота Тимбервулвз» 99:95 (22:21, 29:29, 22:29, 26:16)

«Денвер Наггетс»: Йокич - 29, Маррей - 17, Харрис - 14, Бартон - 10, Миллсэп - 9, Моррис - 7, Бисли - 7, Крэйг - 4, Пламли - 2, Томас, Лайлз, Вандербилт, Эрнангомес

«Миннесота Тимбервулвз»: Уиггинс - 25, Рейнольдс - 19, Дьенг - 18, Шарич - 11, Джонс - 8, Уильямс - 6, Бэйтс-Диоп - 4, Толливер - 3, Террелл - 1, Окоги, Крик, Гибсон

«Лос-Анджелес Клипперс» – «Юта Джаз» 143:137 OT (39:26, 31:40, 32:31, 24:29, 17:11)

«Лос-Анджелес Клипперс»: Харрелл - 24, Зубац - 22, Л. Уильямс - 15, Шамет - 14, Беверли - 14, Грин - 13, Галлинари - 13, Жильжо-Александер - 8, Робинсон - 7, Темпл - 5, Уоллес - 4, Торнвелл - 2, Чендлер - 2

«Юта Джаз»: Аллен - 40, Ньянг - 24, Краудер - 17, Брэдли - 15, Юдо - 14, Митру-Лонг - 9, Сефолоша - 7, О'Нил - 6, Инглс - 5, Фэйворс, Кавано

«Портленд Трэйл Блэйзерс» – «Сакраменто Кингз» 136:131 (30:39, 32:48, 36:26, 38:18)

«Портленд Трэйл Блэйзерс»: Саймонс - 37, Лябисье - 29, Лейман - 19, Трент-мл. - 19, Леонард - 19, Коллинс - 13, Лиллард, Тёрнер, Харклесс, Худ, Амину, Карри, Кантер

«Сакраменто Кингз»: Багли III - 20, Феррелл - 17, Фокс - 17, Богданович - 15, Мейсон - 15, Барнс - 10, Бьелица - 10, Хилд - 9, Коли-Стайн - 8, Т. Уильямс - 4, Суониган - 4, Джонсон - 2, Брюэр