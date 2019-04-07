Запорожье сравняло счет в полуфинальной серии плей-офф Суперлиги с Киев-Баскетом

Счет в серии до трех побед - 1:1.

БК "Запорожье" победило дома "Киев-Баскет" во втором поединке полуфинальной серии плей-офф баскетбольной Суперлиги – 95:83. Счет в серии сравнялся – 1:1.

Об этом сообщает официальный сайт турнира.

Соперники сразу на полных оборотах включились в борьбу. Хозяева открыли счет дальним попаданием Мироненко. Плотная защита с прессингом от хозяев мешала гостям равнозначно отвечать на результативные атаки запорожан. Уже через две минуты игры "Запорожье" был впереди – 9:2. Киевляне взяли первый тайм-аут. Впрочем, изменить ход событий не удалось. Киевляне продолжали много ошибаться даже в не слишком сложных моментах. Не пошла игра у героя первого матча Петрова. Даже со штрафных он не смог забить. В итоге хозяева шокировали гостей с преимуществом в 17 очков. У "Запорожья" в первой четверти забивали все восемь игроков, выходивших на площадку. У киевлян - лишь три из 10-ти: Крутоус, Крик, Луценко.

Когда с началом второй четверти преимущество запорожан выросло до 21 очка, казалось, гости так и не смогут отыскать контраргументов. И постепенно киевляне стали менять положение. Прошло несколько атак с дальними попаданиями. Забивали дважды Луценко и Петров. В итоге киевляне сократили отставание после первой половины до 10-ти очков. При этом они подтянули реализацию, отставание уже не было более чем в два раза – 37% против 46%. По трехам гости были впереди: 6 против 3. А в лидеры по результативности вышел игрок гостей Луценко – 15 очков.

Возобновилась борьба по сценарию гостей. То же когда общая разница сократилась всего до двух баллов, хозяева взяли тайм-аут. Однако вернуть кураж первой четверти хозяева не смогли. Киевляне уже не отпускали далеко соперника. В итоге четверти они еще откусили несколько очков от общей разницы. Та же дистанция в 6 очков предусматривала горячую заключительную 10-минутку.

У хозяев оказалось достаточно сил, чтобы в последней части игры остановить возвращение в борьбу киевлян. Хотя в ее начале две точные атаки Луценко сократили разницу всего до одного балла. Гости много сил отдали в предыдущих четвертях, чтобы ликвидировать провал после стартовой. В дальнейшем они стали больше ошибаться и фолить, облегчая задачу сопернику.

Итоговая победа запорожан установила равновесие в серии после двух матчей. Третий матч серии состоится 10 апреля в Киеве.

ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ

Суперлига Пари-Матч

Плей-офф. 1/2 финала. Матч №2

Запорожье – Киев-Баскет– 95:83 (29:12, 21:28, 24:28, 21:15)

Запорожье: Трент 27 очков, 3 подбора, 4 передачи; Киндал 19о, 7пд, 1пр; Шевченко 18о, 5пд.

Киев-Баскет: Луценко 26о, 4пд, 2пр; Крутоус 22о, 3пд, 3пр; Крик 14о, 6пд, 1пр.