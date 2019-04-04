Женская сборная Украины по гандболу получила соперников в отборе Евро-2020

Отборочный турнир пройдет с 25 сентября 2019 года по 31 мая 2020-го.

В Копенгагене состоялась жеребьевка отборочного турнира к чемпионату Европы-2020 по гандболу среди женских команд. Сборная Украины попала в 7-ю группу, где ее соперниками станут сборные Румынии, Польши и Фарерских островов. Две лучшие команды группы выйдут на Евро, сообщает Xsport.

Отбор на ЧЕ-2020.

Группа 7

Румыния, Польша, Украина, Фарерские острова.

В финальной части ЧЕ-2020 сыграют 16 команд. Путевки на Евро получат по две лучшие команды из каждой отборочной группы. Еще двумя участниками Евро станут хозяева чемпионата - сборные Норвегии и Дании.

Отборочный турнир пройдет с 25 сентября 2019-го по 31 мая 2020 года.