Женская сборная Украины по гандболу получила соперников в отборе Евро-2020
20:02, 04 апреля 2019Другое
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Отборочный турнир пройдет с 25 сентября 2019 года по 31 мая 2020-го.
xsport.ua
В Копенгагене состоялась жеребьевка отборочного турнира к чемпионату Европы-2020 по гандболу среди женских команд. Сборная Украины попала в 7-ю группу, где ее соперниками станут сборные Румынии, Польши и Фарерских островов. Две лучшие команды группы выйдут на Евро, сообщает Xsport.
Отбор на ЧЕ-2020.
Группа 7
Румыния, Польша, Украина, Фарерские острова.
В финальной части ЧЕ-2020 сыграют 16 команд. Путевки на Евро получат по две лучшие команды из каждой отборочной группы. Еще двумя участниками Евро станут хозяева чемпионата - сборные Норвегии и Дании.
Отборочный турнир пройдет с 25 сентября 2019-го по 31 мая 2020 года.
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