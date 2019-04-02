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Чемпион мира Пидручный признан спортсменом месяца в Украине

12:21, 02 апреля 2019
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Дмитрий Пидручный / REUTERS

Капитан сборной Украины по биатлону Дмитрий Пидручный признан Национальным олимпийским комитетом лучшим спортсменом марта, сообщает пресс-служба НОК.

Старший тренер украинской команды Юрай Санитра получил звание лучшего тренера месяца.

Напомним, на чемпионате мира в шведском Эстерсунде Пидручный выиграл золото, финишировав первым в гонке преследования.

Ранее спортсмен получил премию от Тернопольской ОГА, а также был удостоен награды «Гордость Тернопольщины».

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Теги: #Лучший спортсмен месяца НОК#Дмитрий Пидручный