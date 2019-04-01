Атланта украинца Леня в овертайме одолела Милуоки, Даллас победил Оклахому в НБА

Состоялись матчи регулярного турнира.

Накануне в рамках регулярного чемпионата НБА прошли семь матчей. Лидер Востока «Милуоки» в овертайме уступил «Атланте» Алексея Леня (135:136). «Оклахома-Сити», который ведет борьбу за более высокое место в плей-офф, проиграл «Далласу», сообщает официальный сайт соревнований. Атланта – Милуоки 136:135 OT (26:43, 42:28, 30:26, 24:25, 14:13) Атланта: Андерсон (24 + 12 подборов), Коллинз (23 + 12 подборов), Лень (23), Янг (12 + 16 передач), Хертер (9) - старт; Бембри (16), Картер (9), Адамс (8),Бэйзмор (6), Дэвис (6). Милуоки: Браун (27 + 9 подборов), Фрэйзер (20 + 7 подборов + 15 передач + 5 потерь),Лопес (19), Колсон (15 + 16 подборов), Уилсон (12 + 7 подборов) – старт;Джордж Хилл (18), Коннотон (17 + 12 подборов), Ильясова (7 + 8 подборов). Оклахома-Сити – Даллас 103:106 (24:31, 32:27, 19:22, 28:26) Оклахома-Сити: Джордж (27 + 11 подборов), Уэстбрук (25 + 11 подборов + 11 передач),Адамс (20 + 15 подборов), Грант (14), Фергюсон (3) – старт; Шредер (8), М-ф Моррис (4), Фелтон (2), Надер (0), Ноэл (0). Даллас: Брансон (18), Пауэлл (11 + 9 подборов + 5 потерь), Ли (9), Новицки (7 + 13 подборов), Джексон (4) – старт; Берк (25 + 8 передач), Харрис (15), Финни-Смит (7), Брокхофф (5), Межри (5), Клебер (0). Новый Орлеан – Лейкерс 102:130 (26:26, 36:35, 22:44, 18:25) Новый Орлеан: Рэндл (17 + 5 потерь), Окафор (15), Кларк (11 + 7 потерь), Пэйтон (8 + 6 передач), Уильямс (0) – старт; Вуд (15 + 11 подборов), Хилл (14), Диалло (12 + 10 подборов), Бертанс (6), Джонсон (4). Лейкерс: Рондо (24 + 12 передач), Макги (23 + 16 подборов), Колдуэлл-Поуп (19),Вагнер (7 + 7 подборов), Стивенсон (0) – старт; Карусо (23 + 6 передач),Буллок (18), Мускала (10), Бонга (2), Джонс (2), Уильямс (2). Сан-Антонио – Сакраменто 106:113 (30:28, 27:30, 30:31, 19:24) Сан-Антонио: Олдридж (27 + 18 подборов), Гэй (18 + 9 подборов), Дерозан (16 + 7 передач), Форбс (15), Уайт (6) – старт; Белинелли (14), Миллс (5), Бертанс(3), Пелтль (2). Сакраменто: Хилд (26), Коули-Стайн (17), Барнс (15), Фокс (12), Бьелица (10) – старт;Богданович (15), Феррелл (10), Брюэр (6), Куфос (2 + 11 подборов). Денвер – Вашингтон 90:95 (34:23, 28:30, 10:22, 18:20) Денвер: Йокич (23 + 14 подборов), Миллсэп (13 + 16 подборов), Мюррэй (12), Бартон(10), Харрис (9) – старт; Пламли (9 + 11 подборов), Бизли (6), Моррис (5),Лайлс (3), Крэйг (0). Вашингтон: Браун (24 + 7 подборов), Брайант (20 + 14 подборов), Бил (17 + 6 передач),Саторански (5), Портис (2 + 9 подборов) – старт; Паркер (20), Макрэй (7 + 7 передач), Рэндл (0), Джонсон (0). Голден Стэйт – Шарлотт 137:90 (35:27, 36:22, 34:23, 32:18) Голден Стэйт: Карри (25 + 6 передач), Томпсон (24), Дюрэнт (11 + 9 передач), Грин (10 + 9 передач), Казинс (8) – старт; Кук (21), Жеребко (12), Маккинни (8), Луни (6),Богут (6 + 8 подборов), Белл (4), Игудала (2), Ливингстон (0). Шарлотт: Уокер (9), Бэйкон (9), Бриджес (9), Марв. Уильямс (2), Бийомбо (0) – старт;Эрнангомес (22), Лэмб (11), Камински (10), Монк (9), Мэк (3), Грэм (2),Батюм (2), Кидд-Гилкрист (2). Клипперс – Мемфис 113:96 (25:19, 36:27, 26:22, 26:28) Клипперс: Галлинари (27 + 15 подборов), Зубац (13), Гилджес-Александер (6), Беверли(3), Шэмет (3) – старт; Харрелл (20), Уильямс (17), Грин (15), Чендлер (3),Уоллес (2), Темпл (2), Робинсон (2), Торнвелл (0). Мемфис: Райт (20 + 8 подборов), Дорси (14), Холидэй (9), Валанчюнас (9 + 7 подборов + 5 потерь), Кабокло (8) – старт; Парсонс (17), Картер (6), Уошберн (6),Хэннас (4), Рэбб (3), Ватанабе (0).

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