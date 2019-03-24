Украинский гимнаст Радивилов выиграл серебряную медаль на этапе Кубка мира

Украинец был вторым в опорном прыжке.

Украинский гимнаст Игорь Радивилов вновь на пьедестале почета Кубка мира. На этот раз украинец завоевал серебряную награду в Дохе.

Об этом сообщает НОК Украины.

Игорь Радивилов показал результат 14,916 в опорном прыжке. Этого хватило для завоевания серебряной награды. Золото досталось олимпийскому чемпиону Лондона-2012 корейцу Ян Хак Сону (15,266).

Как сообщал УНИАН, на предыдущем этапе Кубка мира в Баку Игорь Радивилов завоевал бронзовую медаль в упражнениях на кольцах, а также серебряную награду в опорном прыжке.