Украинский гимнаст Радивилов выиграл серебряную медаль на этапе Кубка мира
12:59, 24 марта 2019Другое
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Украинец был вторым в опорном прыжке.
Игорь Радивилов / УНИАН
Украинский гимнаст Игорь Радивилов вновь на пьедестале почета Кубка мира. На этот раз украинец завоевал серебряную награду в Дохе.
Об этом сообщает НОК Украины.
Игорь Радивилов показал результат 14,916 в опорном прыжке. Этого хватило для завоевания серебряной награды. Золото досталось олимпийскому чемпиону Лондона-2012 корейцу Ян Хак Сону (15,266).
Как сообщал УНИАН, на предыдущем этапе Кубка мира в Баку Игорь Радивилов завоевал бронзовую медаль в упражнениях на кольцах, а также серебряную награду в опорном прыжке.
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