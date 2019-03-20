Свитолина: мне говорили, что я должна быть лучше других на 2-3 головы, потому что я из Украины

Знаменитая украинская теннисистка сообщила об открытии фонда своего имени, который поможет талантливым детям.

Лучшая украинская теннисистка, 5-й номер мирового рейтинга Элина Свитолина рассказала об открытии благотворительного фонда Elina Svitolina Foundation, который в понедельник начал свою работу в Далласе.

«Идея создания фонда родилась примерно пару лет назад. Мне всегда хотелось иметь возможность делать что-то полезное для детей. Когда я росла, для меня было большой мотивацией просто пообщаться со звездами тенниса, узнать от них что-то новое, иметь возможность потренироваться вместе. Поэтому я знаю по себе, как это важно для начинающих теннисистов.

Во время моей юниорской карьеры мне всегда говорили, что я должна быть лучше других на две-три головы, потому что я из Украины, а игрокам оттуда очень сложно пробиться на самый верх. И вот сейчас, когда у меня есть опыт, есть возможности дать что-то полезное для детей, я хочу этим воспользоваться. Меня всегда интересовали помощь детям, мотивирование их на достижение своих целей. Думаю, через фонд у меня будет больше возможностей для этого.

Главная задача – помощь талантливым детям, в первую очередь украинским детям. Мы планируем проводить отбор деток, чтобы в будущем они могли тренироваться за границей, получать необходимые знания, образование, продвижение. У нас есть определенные связи для этого и я буду делать все от меня зависящее, чтобы наш фонд действовал активно.

Есть планы по строительству нескольких теннисных площадок в Украине. У нас очень хорошая и опытная команда, которая будет продвигать проекты фонда. Я также планирую уделять больше внимания всем этим вопросам, когда у меня будет свободное от турниров время», – сказала Свитолина.

Как сообщал УНИАН, украинка Элина Свитолина после турнира в американском Индиан-Уэлссе вернулась в топ-пятерку рейтинга WTA.