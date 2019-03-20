Свитолина: мне говорили, что я должна быть лучше других на 2-3 головы, потому что я из Украины
Лучшая украинская теннисистка, 5-й номер мирового рейтинга Элина Свитолина рассказала об открытии благотворительного фонда Elina Svitolina Foundation, который в понедельник начал свою работу в Далласе.
«Идея создания фонда родилась примерно пару лет назад. Мне всегда хотелось иметь возможность делать что-то полезное для детей. Когда я росла, для меня было большой мотивацией просто пообщаться со звездами тенниса, узнать от них что-то новое, иметь возможность потренироваться вместе. Поэтому я знаю по себе, как это важно для начинающих теннисистов.
Дуже рада повідомити, що Фонд Elina Svitolina Foundation офіційно розпочав роботу! 🙌🏼⚡ Мені вдалося досягнути своєї мети і сподіваюся, що Фонд допоможе здійснити цілі багатьох інших! Дуже дякую всім, хто підтримав мене при реалізації цього проекту🙏🏻 Приєднуйтесь! 👋🏻😊 ⠀ I am glad to announce that Elina Svitolina Foundation has officially begun operating! 🙌🏻⚡ I managed to fulfill my aim and I hope that the foundation will help many other wishes to come true! Huge thanks to everyone who supported me upon the realization of this project 🙏🏻 Join us! 👋🏻😊 #ElinaSvitolinaFoundation https://www.elinasvitolinafoundation.org/
Во время моей юниорской карьеры мне всегда говорили, что я должна быть лучше других на две-три головы, потому что я из Украины, а игрокам оттуда очень сложно пробиться на самый верх. И вот сейчас, когда у меня есть опыт, есть возможности дать что-то полезное для детей, я хочу этим воспользоваться. Меня всегда интересовали помощь детям, мотивирование их на достижение своих целей. Думаю, через фонд у меня будет больше возможностей для этого.
Главная задача – помощь талантливым детям, в первую очередь украинским детям. Мы планируем проводить отбор деток, чтобы в будущем они могли тренироваться за границей, получать необходимые знания, образование, продвижение. У нас есть определенные связи для этого и я буду делать все от меня зависящее, чтобы наш фонд действовал активно.
Есть планы по строительству нескольких теннисных площадок в Украине. У нас очень хорошая и опытная команда, которая будет продвигать проекты фонда. Я также планирую уделять больше внимания всем этим вопросам, когда у меня будет свободное от турниров время», – сказала Свитолина.
Как сообщал УНИАН, украинка Элина Свитолина после турнира в американском Индиан-Уэлссе вернулась в топ-пятерку рейтинга WTA.