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Экс-игрок сборной Украины по баскетболу перешел в российский клуб

16:16, 19 марта 2019
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Джером Рэндл до конца сезона будет выступать в российском клубе / lokobasket.com

Соглашение рассчитано до конца сезона, игрок расширит ротацию на периметре после ухода Тревора Лэйси, сообщает официальный сайт российского клуба.

Джером Рэндл (175 см, 79 кг) имеет опыт выступления в европейских клубах, в том числе за «Жальгирис» в Евролиге, но в Россию прибыл впервые.

В составе сборной Украины игрок провел Евробаскет-2015.

31-летний защитник перебрался в «Локо» из австралийского клуба Sydney Kings. Его статистика в NBL (национальный чемпионат Австралии и Новой Зеландии) за сиднейских «королей» в сезоне-2018/19 внушает уважение. В 29 матчах Рэндл в среднем проводил на паркете по 33 минуты, набирая 17,9 очка, 4,1 ассиста, 2,5 подбора и 0,6 перехвата за игру.

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Теги: #баскетбол#сборная Украины