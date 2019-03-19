Экс-игрок сборной Украины по баскетболу перешел в российский клуб
16:16, 19 марта 2019Другое
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Локомотив-Кубань из Краснодара выступает в Единой лиге ВТБ.
Джером Рэндл до конца сезона будет выступать в российском клубе / lokobasket.com
Баскетбольный клуб «Локомотив-Кубань» подписал контракт с разыгрывающим Джеромом Рэндлом.
Соглашение рассчитано до конца сезона, игрок расширит ротацию на периметре после ухода Тревора Лэйси, сообщает официальный сайт российского клуба.
Джером Рэндл (175 см, 79 кг) имеет опыт выступления в европейских клубах, в том числе за «Жальгирис» в Евролиге, но в Россию прибыл впервые.
В составе сборной Украины игрок провел Евробаскет-2015.
31-летний защитник перебрался в «Локо» из австралийского клуба Sydney Kings. Его статистика в NBL (национальный чемпионат Австралии и Новой Зеландии) за сиднейских «королей» в сезоне-2018/19 внушает уважение. В 29 матчах Рэндл в среднем проводил на паркете по 33 минуты, набирая 17,9 очка, 4,1 ассиста, 2,5 подбора и 0,6 перехвата за игру.
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