15-летняя украинка Лопатецкая выиграла турнир в Японии и впервые войдет в топ-300 теннисисток мира

Дарья Лопатецкая стала победительницей турнира серии ITF с призовым фондом в 25 тысяч долларов в Ниситаме, Япония.

15-летняя украинская теннисистка Дарья Лопатецкая стала победительницей турнира серии ITF с призовым фондом в 25 тысяч долларов в Ниситаме, Япония. В финале украинка в трех сетах обыграла британку Габриэллу Тэйлор со счетом 7:6(4), 2:6, 6:3.

Матч продлился два с половиной часа. За это время украинка дважды подала навылет, допустила три двойные ошибки и выиграла шесть геймов на приеме.

Таким образом, Лопатецкая выиграла третий турнир в сезоне после двух подряд январских 25-тысячников на хардовых кортах в Гонконге.

Благодаря победе в Японии украинка наберет 50 рейтинговых очков и с новой недели дебютирует в топ-300 рейтинга WTA.

Напомним, Элина Свитолина не сумела выйти в финал турнира в Индиан-Уэллсе.