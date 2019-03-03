Детройт украинца Михайлюка одолел Кливленд, Голден Стэйт обыграл Филадельфию в НБА

Состоялись матчи регулярного турнира.

Состоялись очередные матчи регулярного первенства НБА. Украинский атакующий защитник Святослав Михайлюк провел свой второй матч за "Детройт". Соперником коллектива была предпоследняя команда Восточной конференции "Кливленд".

Главный тренер команды Дуэйн Кэйси дал сыграть украинцу чуть меньше пяти минут, во время которых он заработал 3 очка. Итоговый результат поединка оказался разгромным - +36 очков в пользу "Детройта".

«Кливленд» – «Детройт» 93:129 (23-42, 15-29, 34-29, 21-29)

«Кливленд»: Секстон (16), Нэнс-младший (11), Найт (10), Осман (10), Крисс (9 - 5 потерь) - старт;Фрай (8), Деллаведова (2), Кларксон (11), Стаускас (8), Нваба (8)

«Детройт»: Джексон (24), Эллингтон (15), Гриффин (14 + 7 подборов + 9 передач), Драммонд (13 + 10 подборов), Браун (4) - старт; Мэйкер (5), Пачулия (0), Смит (11), Гэллоуэй (8), Робинсон-мл. (6), Михайлюк (3), Томас (0), Кеннард (26)

«Индиана» – «Орландо» 112:117 (27-27, 33-28, 27-28, 25-34)

«Индиана»: Богданович (25), Коллисон (23 + 10 передач), Янг (13), Мэттьюз (12), Тернер (10 + 4 блокшотов) - старт; Лиф (0), МакДермотт (6), О'Куинн (6), Джозеф (14), Эванс (3)

«Орландо»: Вучевич (27 + 8 подборов), Фурнье (19 + 8 передач), Айзек (12 + 8 подборов), Гордон (11 + 8 подборов), Огастин (3) - старт; Айвунду (4), Бирч (7), Бриско (4), Грант (7), Росс (23)

«Майами» – «Бруклин» 117:88 (28-23, 26-21, 30-20, 33-24)

«Майами»: Олиник (25), Уинслоу (13), Ричардсон (12 + 7 передач), Адебайо (9 + 16 подборов), Уэйтерс (7 + 8 подборов + 7 передач) - старт; Хаслем (0), Андерсон (1), Макгрудер (17), Робинсон(6), Джонс мл. (18), Уэйд (9)

«Бруклин»: Харрис (15), Расселл (10 + 8 передач), Леверт (8), Грэм (8), Аллен (6) - старт; Дэвис (4), Куруч (11 + 7 подборов), Холлис-Джефферсон (5), Дадли (0), Кэрролл (8), Динуидди (10), Крэбб (3)

«Сан Антонио» – «Оклахома» 116:102 (38-25, 34-38, 20-15, 24-24)

«Сан Антонио»: Олдридж (27 + 10 подборов), ДеРозан (18 + 7 передач), Форбс (16), Уайт (14 + 8 подборов), Пелтль (5 + 7 подборов) - старт; Юбенкс (0), Пондекстер (0), Бертанс (7), Гэй (22 + 8 подборов), Каннингем (1), Миллс (2), Уолкер (0), Белинелли (4)

«Оклахома»: Уэстбрук (19 + 9 подборов + 8 передач - 7 потерь), Шредер (18), Адамс (17 + 13 подборов), Грант (12), Фергюсон (7) - старт; Ноэл (2), Моррис (10), Надер (2), Фелтон (13), Диалло(0), Бертон (2)

«Даллас» – «Мемфис» 81:111 (21-33, 28-29, 18-28, 14-21)

«Даллас»: Дончич (22), Пауэлл (13 + 8 подборов), Хардуэй-младший (10), Новицки (7 + 7 подборов), Брансон (2) - старт; Клебер (2), Финни-Смит (8), Джексон (4), Межри (2), Берк (4), Харрис (3), Ли(2), Брокхофф (2)

«Мемфис»: Валанчунас (20 + 10 подборов), Брэдли (15), Конли (12), Кабокло (9 + 11 подборов), Холидэй (0) - старт; Рэбб (6), Майлз (12), Парсонс (5), Ноа (12 + 8 подборов), Райт (4), Картер (15), Дорси (1)

«Филадельфия» – «Голден Стэйт» 117:120 (32-31, 35-24, 23-38, 27-27)

«Филадельфия»: Симмонс (25 + 15 подборов + 11 передач - 9 потерь), Батлер (21 + 9 подборов), Харрис (20 + 9 подборов), Болден (12), Редик (6) - старт; Скотт (22), Симмонс (1), МакКоннелл (10)

«Голден Стэйт»: Дюрэнт (34), Карри (28 + 4 перехватов), Казинс (25 + 8 подборов), Грин (6 + 9 подборов + 10 передач), МакКинни (0) - старт; Белл (3), Жеребко (0), Кук (3), Ливингстон (3), Ли(12), Игудала (6)

«Юта» – «Милуоки» 115:111 (23-26, 30-20, 20-32, 42-33)

«Юта»: Митчелл (46), Фэйворс (23 + 18 подборов), Инглс (14 + 8 передач), Рубио (6), Гобер (5 + 9 подборов) - старт; Краудер (4), Сефолоша (5), О'Нил (7), Корвер (5 + 7 подборов)

«Милуоки»: Адетокумбо (43 + 14 подборов + 8 передач), Миддлтон (29 + 9 подборов - 5 потерь), Лопес (16 + 8 подборов + 7 блокшотов), Ильясова (5), Миротич (3) - старт; Вуд (3), Уилсон (0), Кэнан (0), Снелл (6), Коннотон (6)

«Финикс» – «Лейкерс» 118:109 (33-26, 33-33, 29-19, 23-31)

«Финикс» : Эйтон (26 + 10 подборов), Букер (25), Убре (14), Джонсон (6), Бендер (5) - старт; Холмс(4), Джексон (16), Бриджес (12), Мелтон (6), Дэниелс (4)

«Лейкерс»: Джеймс (27 + 9 подборов + 16 передач), Ингрэм (25 + 7 подборов), Кузма (13), Буллок (5), Рондо (4) - старт; Мускала (2), Чендлер (0), Вагнер (0), МакГи (21 + 7 подборов), Колдуэлл-Поуп(4), Харт (8)

«Денвер» – «Нью Орлеан» 112:120 (39-27, 32-40, 22-29, 19-24)

«Денвер»: Йокич (20 + 9 подборов + 7 передач), Мюррэй (20), Миллсэп (16 + 7 подборов + 5 перехватов), Харрис (8), Бартон (8 + 8 подборов) - старт; Эрнангомес (0), Пламли (14 + 9 подборов), Крэйг (0), Моррис (6), Томас (1989) (12), Бизли (8)

«Нью Орлеан»: Холидэй (29 - 6 потерь), Рэндл (28 + 10 подборов), Окафор (10), Пэйтон (8 + 7 подборов + 10 передач), Уильямс (7) - старт; Диалло (12 + 10 подборов), Джонсон (0), Миллер(10), Джексон (16 + 7 подборов), Кларк (0)