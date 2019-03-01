Призер чемпионата мира по лыжным гонкам признался в применении допинга

Представитель сборной Казахстана Алексей Полторанин и еще 4 спортсмена накануне были задержаны австрийской полицией.

Трое спортсменов из задержанных накануне пяти атлетов в рамках антидопингового рейтинга австрийской полиции на чемпионате мира по лыжным гонгам признались в употреблении запрещенных препаратов.

Все они были отпущены полицией, сообщает Sport.ua.

Речь идет об австрийцах Максе Хауке и Доминике Бальдауфе, а самый известный из них – Алексей Полторанин, Спортсмен сборной Казахстана является 2-кратным бронзовым призером чемпионатов мира и 11-кратным победителем этапов Кубка мира.

По-прежнему находятся под стражей для эстонских лыжника – Карел Таммъярв и Андреас Веерпалу, сын 2-кратного олимпийского чемпиона Андруса Веерпалу.

К слову, во время полицейского рейда австрийца Макса Хауке застали непосредственно за процедурой гемотрансфузии - переливания крови:

Как сообщал УНИАН, накануне, 27 февраля следственные органы Германии и Австрии провели совместный антидопинговый рейд на ЧМ по лыжным видам спорта в Зеефельде.

По его итогам были задержаны 5 лыжников, которых подозревают в гемотрансфузии.