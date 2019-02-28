Пять лыжников арестовали во время ЧМ - одного их них застали за переливанием крови
Полиция Австрии и Германии провела антидопинговый рейд в Зеефельде (Австрия), где проходит чемпионат мира по лыжным видам спорта.
Были арестованы девять человек, пять из которых – спортсмены, сообщает СпортОнлайн.
Это два австрийца, два эстонца и один казахстанец. Один из арестованных лыжников делал себе переливание крови, когда к нему вторглась полиция.
Также сообщается, что были арестованы два человека, входившие в группу, которая годами помогала применять кровяной допинг спортсменам из разных видов спорта по всему миру. Эта группа базировалась в немецком Эрфурте.
На старт вчерашней мужской гонки на 15 км классикой не вышли австрийцы Доминик Балдауф и Макс Хауке, эстонцы Андреас Веерпалу и Карел Таммъярв, а также двукратный бронзовый призер чемпионатов мира казахстанец Алексей Полторанин.
Победителем гонки стал норвежец Мартин Йонсруд Сундбю.
Чемпионат мира по лыжным видам спорта продлится до воскресенья, 3 марта.