Пять лыжников арестовали во время ЧМ - одного их них застали за переливанием крови

11:24, 28 февраля 2019
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Полицейские провели рейд в Австрии во время чемпионата мира по лыжным видам спорта / Reuters

Были арестованы девять человек, пять из которых – спортсмены, сообщает СпортОнлайн

Это два австрийца, два эстонца и один казахстанец. Один из арестованных лыжников делал себе переливание крови, когда к нему вторглась полиция.

Также сообщается, что были арестованы два человека, входившие в группу, которая годами помогала применять кровяной допинг спортсменам из разных видов спорта по всему миру. Эта группа базировалась в немецком Эрфурте.

На старт вчерашней мужской гонки на 15 км классикой не вышли австрийцы Доминик Балдауф и Макс Хауке, эстонцы Андреас Веерпалу и Карел Таммъярв, а также двукратный бронзовый призер чемпионатов мира казахстанец Алексей Полторанин.

Победителем гонки стал норвежец Мартин Йонсруд Сундбю.

Чемпионат мира по лыжным видам спорта продлится до воскресенья, 3 марта.

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Теги: #Австрия#чемпионат мира#допинг в спорте#лыжные гонки