Бостон проиграл по буллитам Сент-Луису, Филадельфия победила Питтсбург в НХЛ

"Вашингтон" уступил "Баффало".

Накануне завершились матчи регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. «Баффало Сэйбрз» обыграл «Вашингтон» со счётом 5:2 - столичная команда проиграла впервые за три игры. «Сент-Луис» победил по буллитам «Бостон Брюинз» - 2:1. Таким образом, прервалась победная серия «Брюинз», которая составляла семь матчей. Рейнджерс – Нью-Джерси – 5:2 (3:0, 0:0, 2:2) Шайбы: 1:0 – 4 Веси (Деанджело, Бучневич), 2:0 – 8 Строум (Бучневич, Крайдер), 3:0 – 14 Крайдер (Веси, Зибанежад), 3:1 – 42 Агостино, 4:1 – 51 Шей (Шаттенкирк, Зибанежад), 4:2 – 52 Грин (Палмиери, Хишир), 5:2 – 59 Строум (Фаст, Наместников) Баффало – Вашингтон – 5:2 (2:0, 1:1, 2:1) Шайбы: 1:0 – 3 Поминвилл (Айкел, Скиннер), 2:0 – 12 Райнхарт (Родригес), 2:1 – 22 Овечкин (Кузнецов), 3:1 – 39 Далин (Ристолайнен, Айкел), 3:2 – 44 Бураковски (Кемпни, Юос), 4:2 – 45 Райнхарт (Шири, Ханвик), 5:2 – 59 Райнхарт (Хаттон) Сент-Луис – Бостон – 2:1 Б (1:0, 0:1, 0:0, 0:0, 1:0) Шайбы: 1:0 – 7 Стеен (Сундквист), 1:1 – 25 Вагнер (Крюг, Миллер) Даллас – Каролина – 0:3 (0:1, 0:1, 0:1) Шайбы: 0:1 – 3 Валльмарк (Фогеле, Маккегг), 0:2 – 21 Фолк (Терявяйнен, Ахо), 0:3 – 57 Мартинук (Дж.Стаал, Слэвин) Флорида – Лос-Анджелес – 6:1 (1:1, 3:0, 2:0) Шайбы: 1:0 – 11 Трочек (Дадонов), 1:1 – 13 Браун, 2:1 – 33 Юбердо, 3:1 – 38 Барков (Хоффман, Йэндл), 4:1 – 39 Йэндл (Юбердо, Барков), 5:1 – 46 Маккошен (Боргстрем, Брауэр), 6:1 – 46 Макгинн Коламбус – Сан-Хосе – 4:0 (1:0, 2:0, 1:0) Шайбы: 1:0 – 9 Дженнер (Андерсон), 2:0 – 20 Дюшен (Панарин, Эткинсон), 3:0 – 39 Эткинсон (Веренски, Дюшен), 4:0 – 46 Дюбуа (Бьоркстранн, Кукан) Нэшвилл – Колорадо – 0:5 (0:1, 0:2, 0:2) Шайбы: 0:1 – 3 Маккиннон (Керфут, Задоров), 0:2 – 34 Керфут (Маккиннон, Рантанен), 0:3 – 38 Ландескуг (Седерберг, Жирар), 0:4 – 49 Маккиннон (Керфут, Бэрри), 0:5 – 56 Задоров (Седерберг, Андригетто) Торонто – Монреаль – 6:3 (0:3, 2:0, 4:0) Шайбы: 0:1 – 8 Шоу (Доми, Кулак), 0:2 – 12 Татар (Петри), 0:3 – 13 Петри (Байрон, Шоу), 1:3 – 22 Мэттьюс (Таварес, Райлли), 2:3 – 38 Эннис (В. Нюландер, Марло), 3:3 – 46 В. Нюландер (Маззин, Марло), 4:3 – 58 Хайман (Марнер), 5:3 – 59 Хайман (Марнер, Райлли), 6:3 – 59 Юнссон (Мэттьюс, Капанен) Филадельфия – Питтсбург – 4:3 ОТ (1:1, 0:1, 2:1, 1:0) Шайбы: 0:1 – 7 Кросби (Летанг), 1:1 – 12 Кутюрье (Ворачек, Линдблум), 1:2 – 30 Шульц (Хернквист, Кросби), 1:3 – 46 Малкин (Астон-Риз, Кессел), 2:3 – 56 ван Римсдайк (Жиру, Ворачек), 3:3 – 59 Ворачек (Кутюрье), 4:3 – 61 Жиру (Сэнхайм, Патрик) Эдмонтон – Анахайм – 2:1 (1:0, 1:1, 0:0) Шайбы: 1:0 – 16 Керри (Лучич, Секера), 2:0 – 20 Ганье (Рассел, Драйзайтль), 2:1 – 31 Роуни (дель Зотто, Ричи) Ванкувер – Айлендерс – 0:4 (0:2, 0:0, 0:2) Шайбы: 0:1 – 4 Сизикас (Тэйвс, Бойчак), 0:2 – 14 Пулок (Пелек, Барзэл), 0:3 – 42 Бовилье (Филппула, Бэйли), 0:4 – 58 Клаттербак (Нелсон)

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