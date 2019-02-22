Сегодня состоится ключевой матч отбора ЧМ-2019 по баскетболу - Украина против Черногории

10:50, 22 февраля 2019
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Украинские баскетболисты готовятся к ключевому матчу отбора ЧМ-2019 / fbu.ua

Игра состоится в киевском Дворце спорта, начало встречи в 19:00. 

За два тура до конца отбора Украина находится в непростом положении и зависит не только от своих результатов. На единственную оставшуюся путевку с группы претендуют Черногория, Латвия и Украина, сообщает Isport

Для попадания на турнир в Китае команде Евгения Мурзина нужно обыграть Черногорию с разницей в семь очков или больше, а после этого одолеть и Словению. Кроме этого, сборной Украины нужны два поражения Латвии в своих матчах. Сегодня Латвия сыграет с лидером группы - сборной Испании.

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Теги: #сборная Украины#баскетбол#баскетбол отбор ЧМ-2019