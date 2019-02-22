Сегодня состоится ключевой матч отбора ЧМ-2019 по баскетболу - Украина против Черногории
10:50, 22 февраля 2019Другое
0 0
От результата матча зависит судьба продолжения борьбы за путевку на чемпионат мира.
Украинские баскетболисты готовятся к ключевому матчу отбора ЧМ-2019 / fbu.ua
Мужская сборная Украины по баскетболу сегодня, 22 февраля, сыграет домашний против Черногории в квалификации на чемпионат мира-2019.
Игра состоится в киевском Дворце спорта, начало встречи в 19:00.
За два тура до конца отбора Украина находится в непростом положении и зависит не только от своих результатов. На единственную оставшуюся путевку с группы претендуют Черногория, Латвия и Украина, сообщает Isport.
Для попадания на турнир в Китае команде Евгения Мурзина нужно обыграть Черногорию с разницей в семь очков или больше, а после этого одолеть и Словению. Кроме этого, сборной Украины нужны два поражения Латвии в своих матчах. Сегодня Латвия сыграет с лидером группы - сборной Испании.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter