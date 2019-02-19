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Цуренко выиграла матч второго круга теннисного турнира в Дубаи у китаянки Лин Чжу

17:08, 19 февраля 2019
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Леся Цуренко  вышла в 3-й круг турнира в Дубаи/ twitter.com/BrisbaneTennis

Матч проходил в упорной борьбе и завершился победой украинки в трех партиях - 6:4, 6:7 (5), 6:3, сообщает официальный сайт соревнований.  

Матч продолжался 2 часа 28 минут.

За это время Цуренко сделал 3 эйса, допустила 8 двойных ошибок и выиграла 121 розыгрыш мяча при 108 - у соперницы.

Ранее в 3-й круг соревнований в Дубаи вышла Элина Свитолина.

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Теги: #теннис#Дубаи#Леся Цуренко