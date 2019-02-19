Цуренко выиграла матч второго круга теннисного турнира в Дубаи у китаянки Лин Чжу

Две представительницы Украины будут играть в третьем круге соревнований.

В Дубаи (ОАЭ) завершился матч 2-го круга теннисного турнира серии WTA - Dubai Duty Free Championships, в котором Леся Цуренко обыграла Лин Чжу из Китая. Матч проходил в упорной борьбе и завершился победой украинки в трех партиях - 6:4, 6:7 (5), 6:3, сообщает официальный сайт соревнований. Матч продолжался 2 часа 28 минут. За это время Цуренко сделал 3 эйса, допустила 8 двойных ошибок и выиграла 121 розыгрыш мяча при 108 - у соперницы. Ранее в 3-й круг соревнований в Дубаи вышла Элина Свитолина.

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