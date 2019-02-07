Торонто взял верх над Оттавой в канадском дерби НХЛ

Матч завершился со счетом 5:4.

В ночь на четверг в Национальной хоккейной лиге Торонто Мэйпл Лифз в "канадском дерби" обыграл "Оттаву Сенаторз".

Матч завершился со счетом 5:4, сообщает официальный сайт соревнований.

"Торонто" (33-17-3) упустил преимущество в две шайбы по ходу третьего периода, но смог исправиться - на 10-й минуте Морган Райли забил гол, который позволил "Лифс" продлить победную серию до трех встреч.

"В некоторых отрезках мы играли очень хорошо, но были моменты, когда мы отступали от плана на игру, - сказал Райли, набравший 53-е очко (14 голов, 39 передач) и установивший свой новый рекорд результативности. - Но по большей части нам сегодня многое удалось, и в первую очередь - добиться нужного результата".

Счет в первом периоде открыл нападающий "Торонто" Зак Хаймэн. До и после первого перерыва "Оттава" забросила по шайбе - отличились Мэтт Дюшен и Магнус Пяярви. Но затем "Торонто" выдал мощный отрезок, забив трижды за четыре минуты усилиями Остона Мэттьюза, Андреаса Юнссона и Джона Тавареса. В начале третьего периода "Сенаторз" сравняли счет благодаря шайбам Томаса Шабо и оформившего дубль Пяярви.

Вратарь "Мэйпл Лифс" Фредерик Андерсен завершил встречу с 39 сэйвами. Голкипер "Оттавы" Крэйг Андерсон - с 25. "Сенаторз" (19-29-5) потерпели пятое поражение подряд и занимают последнее место в Восточной конференции.

Защитник "Мэйпл Лифс" Джейк Маззин провел 500-й матч в НХЛ и четвертый за "Торонто". А другой защитник "Лифс" Игорь Ожиганов вновь остался на трибуне.

НХЛ. Регулярный чемпионат.

06 февраля.

Оттава - Торонто - 5:4

Бостон - Нью-Йорк Рейнджерс - 3:4