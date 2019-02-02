«Донбасс» в Харькове минимально обыграл МХК «Динамо» в матче УХЛ

Игра завершилась со счетом 2:3.

В Харькове состоялся второй поединок 35-го тура чемпионата Украинской хоккейной лиги – Пари-Матч между местным МХК «Динамо» и донецким «Донбассом».

Матч завершился со счетом 2:3, сообщает официальный сайт соревнований.

Матч харьковчане начали очень активно, чем сразу дали понять «Донбассу», что готовы давать уверенный бой лидеру чемпионата. Однако, право забросить первыми всё же выпало дончанам – Артемий Пуголовкин на седьмой минуте встречи прошил Тимура Мамедова.

Ситуация поменялась ровно через пять минут, когда сначала Богдан Поддубный сравнял счёт на табло, а потом сегодняшний капитан харьковчан Никита Олейник вывел вперёд свою команду. Таким образом на первый перерыв команды ушли с минимальным преимуществом хозяев – 2:1.

Вторая двадцатиминутка также запомнилась равной борьбой команд, но на экваторе встречи Кирилл Фроленко в своём дебютном матче за донецкую команду сравнял цифры на табло, а позже в большинстве отличился Виталий Лялька, чем обеспечил своему клубу небольшой перевес.

В заключительном отрезке встречи зрители так и не увидели заброшенных шайб, да и все попытки «Динамо» вновь сравнять счёт сводили "на нет" защита и голкипер дончан. Это позволило команде Сергея Витера сохранить счёт на табло и добыть в Харькове волевые три очка.

Как сообщал УНИАН, ранее «Белый Барс» в Киеве благодаря дублю 16-летнего Михаила Симчука одолел «Ледяных Волков»,

МХК «Динамо» – «Донбасс» 2:3 (2:1, 0:2, 0:0)

Шайбы: 0:1 Пуголовкин (Захаров, Никифоров), 6:53; 1:1 Поддубный (Новиков), 12:56; 2:1 Олейник (Геворкян, Фирсов - больш.), 18:34; 2:2 Фроленко (Захаров, Никифоров), 30:10; 2:3 Лялька (Сильницкий - больш.), 39:38;