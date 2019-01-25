Свитолина, Цуренко и Ястремская попали в заявку турнира в Индиан-Уэлссе

Соревнования пройдут в первой половине марта.

Организаторы теннисного турнира серии Masters в американском Индиан-Уэлссе огласили заявку теннисистов, которые будут бороться за титул в этом году.

В женском списке оказались три украинки - первая ракетка страны Элина Свитолина, вторая ракетка Украины Леся Цуренко и третий номер в стране Даяна Ястремская.

Положение Свитолиной и Цуренко в рейтинге позволяет им рассчитывать на прямое попадание в основную сетку соревнований, а 18-летней Ястремской, скорее всего, придется пройти через квалификацию, сообщает Sportarena.

Читайте такжеСвитолина сохранит свою позицию в рейтинге WTA после вылета с Australian Open

Отметим, что в список вошли все спортсмены и спортсменки, занимающие первые 75 позиций в мировых рейтингах WTA и ATP.

В прошлом году победителями турнира в одиночном разряде стали Наоми Осака из Японии и аргентинец Хуан Мартин дель Потро.

Свитолина, Цуренко и Ястремская в январе принимали участие в Открытом чемпионате Австралии: Элину в 1/4 финала остановила Осака, Ястремская проиграла Серене Уильямс в 1/16 финала, а Цуренко сошла с дистанции во втором раунде после поражения от Аманды Анисимовой из США.

Турнир серии Masters в Индиан-Уэллсе пройдет 4-17 марта.