«Донбасс» разгромил «Динамо» за один период матча УХЛ

Игра в Харькове завершилась со счетом 1:6.

В Харькове состоялся матч 32-го тура Украинской хоккейной лиги Пари-Матч, в котором донецкий «Донбасс» обыграл харьковское «Динамо».

Матч завершился со счетом 1:6, сообщает официальный сайт донецкого клуба.

Команды выдали примерно равный первый период, но забросить смог только «Донбасс». Дмитрий Игнатенко отправил шайбу между щитков Владислава Гурко, реализовав быструю атаку.

Переломным стал второй период, в котором команде Сергея Витера удалось забросить 5 безответных шайб. Стоит отметить, что начали вторую 20-минутку гости с двух удалений, которые стали результативными именно для них – два гола в меньшинстве вывели «Донбасс» на первое место в УХЛ по этому показателю – 10 шайб в меньшинстве в сезоне.

В третьем периоде хозяевам удалось забросить «шайбу-престижа» в ворота Богдана Дьяченко, но на итоговый результат это не повлияло. «Донбасс» добыл 16-ю победу подряд и вторую разгромную кряду.

УХЛ, 32-й тур:

Динамо Харьков - Донбасс Донецк - 1:6 (0:1, 0:5, 1:0)

Шайбы: 0:1 - Игнатенко (Пуголовкин, Костиков) - 15:12, 0:2 - Смирнов - мен. - 22:39, 0:3 - Лялька (Коренчук - мен.) - 25:59, 0:4- Денискин (Свищев) - 29:01, 0:5 - Романенко (Лялька, Коренчук) - 39:21, 0:6 - Александров (Костиков, Захаров) - 39:32, 1:6 - Бабчук (Максименко, Худяков) - 41:44.