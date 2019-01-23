Серена Уильямс проиграла в четвертьфинале Australian Open Плишковой, уступив шесть геймов подряд
Восьмая ракетка мира чешка Каролина Плишкова вышла в полуфинал турнира Большого Шлема Australian Open в Мельбурне после победы над Сереной Уильямс из США.
В третьем сете 26-летняя чешская теннисистка ушла от четырех матч-болов, отыгравшись со счета 1:5. Она взяла шесть геймов подряд и завершила матч за 2 часа 10 минут со счетом 6:4, 4:6, 7:5.
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Таким образом, после двух вылетов в четвертьфиналах (2017, 2018) Плишкова впервые в карьере пробилась в полуфинал Australian Open, где сыграет с четвертым номером мирового рейтинга Наоми Осакой из Японии. Та, в свою очередь, обыграла в четвертьфинале украинку Элину Свитолину.
В другом полуфинале сойдутся Петра Квитова (Чехия, 8) – Даниэль Коллинс (США).
Мельбурн (Австралия)
Турнир серии Большого Шлема Australian Open
¼ финала
Каролина Плишкова (Чехия, 7) – Серена Уильямс (США, 16) – 6:4, 4:6, 7:5