Серена Уильямс проиграла в четвертьфинале Australian Open Плишковой, уступив шесть геймов подряд

Чешская теннисистка победила в третьем сете, уступая в нем со счетом 1:5.

Восьмая ракетка мира чешка Каролина Плишкова вышла в полуфинал турнира Большого Шлема Australian Open в Мельбурне после победы над Сереной Уильямс из США.

В третьем сете 26-летняя чешская теннисистка ушла от четырех матч-болов, отыгравшись со счета 1:5. Она взяла шесть геймов подряд и завершила матч за 2 часа 10 минут со счетом 6:4, 4:6, 7:5.

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Таким образом, после двух вылетов в четвертьфиналах (2017, 2018) Плишкова впервые в карьере пробилась в полуфинал Australian Open, где сыграет с четвертым номером мирового рейтинга Наоми Осакой из Японии. Та, в свою очередь, обыграла в четвертьфинале украинку Элину Свитолину.

В другом полуфинале сойдутся Петра Квитова (Чехия, 8) – Даниэль Коллинс (США).

Мельбурн (Австралия)

Турнир серии Большого Шлема Australian Open

¼ финала

Каролина Плишкова (Чехия, 7) – Серена Уильямс (США, 16) – 6:4, 4:6, 7:5